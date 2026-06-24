© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Nancy Pelosi, nach Cathie Wood eine der prominentesten Investorinnen der Wall Street, hat bei zwei bestens bekannten US-Technologiewerten zugeschlagen. Nach monatelanger Pause: Nancy Pelosi meldet sich zurück Namentlich bekannte Investorinnen mit großer Breitenwirkung sind an der Wall Street noch immer eine Seltenheit. Neben der gegenwärtig vielleicht bekanntesten Star-Investorin Cathie Wood fiel in den vergangenen Jahren immer wieder der Name der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Sie machte vor allem mit zeitlich gut platzierten Wetten auf US-Technologiekonzerne, darunter beispielsweise Nvidia und Palo Alto Networks, auf sich aufmerksam. In den vergangenen …
Enthaltene Werte: US4581401001,US90353T1007Den vollständigen Artikel lesen
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