© Foto: ARK InvestWährend Nvidia mit neuen KI-PC-Chips die Wall Street elektrisiert, zieht Cathie Wood Millionen aus AMD ab und baut ihre Nvidia-Position massiv aus.Cathie Wood setzt wieder verstärkt auf Nvidia - und trennt sich gleichzeitig in großem Stil von Anteilen an Advanced Micro Devices (AMD). Ihre Investmentgesellschaft ARK Invest hat laut der jüngsten Handelsmeldung insgesamt mehr als 300.000 Nvidia-Aktien über mehrere ETFs gekauft und reduzierte parallel ihre AMD-Position um mehr als 110.000 Aktien. Die Umschichtung fällt in eine Phase neuer Euphorie rund um Nvidia. Der KI-Chipriese hatte auf der Computex-Messe in Taiwan seinen ersten eigenen PC-Prozessor vorgestellt. Der neue RTX Spark Superchip …Den vollständigen Artikel lesen
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