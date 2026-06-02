Von pv magazine Global Das Freiburger Start-up Qurie GmbH, eine Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Physikalische Messtechnik (IPM), entwickelt eine Festkörper-Wärmepumpe, die ohne herkömmliche Kompressoren und Kältemittel auskommt. Im Gegensatz zu heutigen Dampfkompressionssystemen, die auf Kältemittelkreisläufen und mechanischen Verdichtern basieren, nutzt die Technologie von Qurie die Temperaturänderung elektrokalorischer Materialien unter einem angelegten elektrischen Feld zur Erzeugung eines thermischen Kreislaufs. Nach Angaben des Unternehmens könnte dieser Ansatz theoretische Wirkungsgrade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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