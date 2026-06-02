Durch die Übernahme werden erstklassige Technologie und klinische Infrastruktur in einen Markt eingebracht, in dem Juniper Patienten bereits dabei unterstützt hat, einen klinisch signifikanten Gewichtsverlust zu erzielen

Hims Hers Health, Inc. hat die Übernahme von Eucalyptus, der Muttergesellschaft von Juniper, abgeschlossen und festigt damit seine Position als weltweit größte Plattform für Verbrauchergesundheit. Die Übernahme stärkt das umfassende, klinisch fundierte Angebot von Juniper in Deutschland im Bereich Gewichtsverlust mit der Technologie, den Daten und der Infrastruktur von Hims Hers.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602057774/de/

Durch die Übernahme werden erstklassige Technologie und klinische Infrastruktur in einen Markt eingebracht, in dem Juniper Patienten bereits dabei unterstützt hat, einen klinisch signifikanten Gewichtsverlust zu erzielen

Seit dem Start in Deutschland im März 2023 hat sich Juniper zu einem vertrauenswürdigen Partner für Patienten entwickelt, die ein evidenzbasiertes Gewichtsmanagement-Programm suchen in einem Markt, in dem fast jeder fünfte Erwachsene mit Adipositas lebt. Das Juniper-Programm verbindet eine personalisierte Behandlung mit einer kontinuierlichen medizinischen Betreuung, wobei ein besonderer Schwerpunkt darin liegt, Frauen den Zugang zu der von ihnen benötigten Gewichtsreduktionsbetreuung zu ermöglichen. Mit der Übernahme von Eucalyptus bringt Hims Hers zusätzliche Ressourcen und operative Expertise in das evidenzbasierte, personalisierte Programm zur Gewichtsreduktion ein, welches Juniper deutschen Patienten bereits seit Jahren anbietet.

"Deutschland hat wichtige Schritte unternommen, um Adipositas als chronische Erkrankung anzuerkennen, doch der Zugang zu einer wirksamen, individuell abgestimmten Versorgung hinkt dem Bedarf noch weit hinterher", sagte Andrew Dudum, Mitbegründer und CEO von Hims Hers. "Mit dieser Übernahme können wir dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem wir einem Team, welches bereits das Vertrauen deutscher Patienten gewonnen hat, erstklassige Technologie und medizinische Infrastruktur zur Verfügung stellen."

Um Patienten in Deutschland bestmöglich zu betreuen, wird Hims Hers weiterhin in lokale Infrastruktur investieren, und die Patienten werden auch künftig an in Deutschland zugelassene Ärzte vermittelt, die mit dem deutschen Gesundheitswesen vertraut sind und über das Fachwissen verfügen, die diese Art der Behandlung erfordert. Hims Hers freut sich zudem darauf, in Zukunft möglicherweise neue Angebote in Deutschland einzuführen. Im Zuge des Wachstums von Hims Hers in Deutschland hat die Kontinuität der Versorgung oberste Priorität. Für Juniper Patienten wird die Behandlung wie gewohnt fortgesetzt. Die Integration mit Hims Hers ermöglicht dem Team in Deutschland das Modell, dem Patienten vertrauen, mit mehr Ressourcen und größerer Reichweite auszubauen.

"Deutschland hat eine der anspruchsvollsten Gesundheitskonsumentengruppen weltweit, und deutsche Patienten stellen zu Recht außergewöhnlich hohe Anforderungen an ihre medizinische Versorgung", sagte Ryan Nolan, Vice President of International bei Juniper. "Hims Hers ermöglicht es uns, diesen Standard in großem Maßstab zu erfüllen. Dank ihrer Technologie, ihrer klinischen Infrastruktur und ihres Ökosystemskönnen wir mehr Kunden als je zuvor eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten. Wir freuen uns darauf, das deutsche Telemedizin-Ökosystem weiterzuentwickeln und es zu einer patientenorientierten, vorschriftsmäßigen klinischen Versorgung auszubauen, die die Patienten verdienen."

Über Hims Hers Health, Inc.

Hims Hers ist die führende Gesundheits- und Wellness-Plattform, deren Ziel es ist, der Welt durch die Kraft einer besseren Gesundheit zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen. Wir sind davon überzeugt, dass das, wie Sie sich körperlich und geistig fühlen, Einfluss darauf hat, wie Sie im Leben auftreten. Deshalb gestalten wir eine Zukunft, in der nichts der Nutzung dieser Kraft im Wege steht. Hims Hers rückt Herausforderungen im Bereich Gesundheit und Wellness in den Fokus und entwickelt innovative Lösungen -, um das Ziel, glücklich und gesund zu sein, leicht erreichbar zu machen. Da kein Mensch dem anderen gleicht, bietet das Unternehmen Zugang zu personalisierter Betreuung, die auf Ergebnisse ausgerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.hims.com und www.forhers.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden deutschen Wertpapiergesetze darstellen können (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe erkennen, darunter die Wörter "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "geht davon aus", "könnte", "kann", "wird", "wahrscheinlich", "potenziell", "eintreten", "prognostiziert", "vorhersagt", "fortsetzen", "Ziel", "Zielsetzung", "Strategie", "Zukunft", "Prognose", "Zielvorgabe", "Ausblick", "Chance", "Projekt", "Zuversicht", "Grundlage", "Vorarbeit" oder "könnte", "sollte", "würde" sowie in jedem Fall deren Verneinungen oder andere Varianten oder vergleichbare Begriffe. Es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht erheblich von den Erwartungen abweichen werden. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur Expansion von Hims Hers nach Deutschland, zu den erwarteten Vorteilen der Übernahme von Eucalyptus, zum voraussichtlichen Zeitplan und zur möglichen Einführung neuer Produkte oder Angebote sowie Annahmen in Bezug auf die vorgenannten Punkte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung; die tatsächlichen Ergebnisse können jedoch aufgrund verschiedener Faktoren erheblich davon abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Tatsachen noch Zusicherungen hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen vielmehr auf unseren derzeitigen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen und deren möglicher Auswirkungen auf unser Unternehmen. Die zukünftigen Entwicklungen, die uns betreffen, sind möglicherweise nicht diejenigen, die wir erwartet haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten (von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen) und anderen Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Integration von Eucalyptus; unsere Fähigkeit, erfolgreich in neue Märkte oder Spezialgebiete zu expandieren; unsere Fähigkeit, neue Produkte oder Angebote innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt auf den Markt zu bringen; Erwartungen hinsichtlich der Marktakzeptanz, der Benutzererfahrung und der Kundenbindung; Änderungen der Gesetze im Bereich Gesundheitswesen, Verbraucherschutz oder Datenschutz; eine verstärkte Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden; die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen oder finanziellen Lage; sowie weitere Faktoren, die in den Risikofaktoren und anderen Abschnitten unseres zuletzt eingereichten Quartalsberichts auf Formular 10-Q, unseres zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formular 10-K, sowie in anderen aktuellen und periodischen Berichten, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen, sowie zusätzliche Risiken und Ungewissheiten, die dem Geschäft von Hims Hers innewohnen, die Hims Hers derzeit nicht bekannt sind, die außerhalb der Kontrolle von Hims Hers liegen oder die Hims Hers derzeit als unwesentlich erachtet, die jedoch ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Hims Hers oder auf dessen Fähigkeit zur erfolgreichen Integration der Übernahme von Eucalyptus haben könnten. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich unsere Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse in wesentlichen Punkten von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung (und lehnen eine solche ausdrücklich ab), zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Gründe zu aktualisieren, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen könnten, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Sollte Hims Hers eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass Hims Hers weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese zukunftsgerichteten Aussagen vornehmen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Wir weisen Sie darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder durch diese angedeuteten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602057774/de/

Contacts:

Pressekontakt

Susan Cadrecha

press@forhims.com