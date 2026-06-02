Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (HPE) war bereits in den letzten Tagen extrem stark gelaufen. Am Dienstag schießt der Kurs nach Zahlen vorbörslich um weitere +26% in die Höhe und schiebt sich damit ganz dicht an die 60-US$-Marke heran. Doch rechtfertigen die Zahlen tatsächlich eine solche Kursexplosion und was ist jetzt noch möglich? Rekordquartal sorgt für Überraschung HPE erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 10,68 Milliarden US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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