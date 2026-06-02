EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd.
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HIVE erzielt im Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von 297,8 Millionen US-Dollar (+158 % gegenüber dem Vorjahr); HIVEs BUZZ HPC ist für weiteres Wachstum positioniert
Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025.
San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 2. Juni 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (im Folgenden als "das Unternehmen" oder "HIVE" bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Rechenzentrumsinfrastruktur, gibt seine Ergebnisse für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr bekannt (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).
Finanzielle Highlights für das Geschäftsjahr 2026:
Finanzielle Highlights für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026:
Kommentar der Geschäftsleistung
Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman: "Das Geschäftsjahr 2026 war ein entscheidendes Jahr für HIVE. Als einer der ersten börsennotierten Bitcoin-Miner, der in GPU-Cloud-Computing und KI-Infrastruktur investiert hat, haben wir bereits vor Jahren damit begonnen, eine diversifizierte zweigleisige Wachstumsstrategie aufzubauen. Im Geschäftsjahr 2026 haben wir beide Bereiche unserer Plattform erheblich ausgebaut, unsere Bitcoin-Mining-Hashrate von 6,5 EH/s auf 25,1 EH/s gesteigert und den vertraglich vereinbarten HPC-ARR auf 35 Millionen Dollar erhöht. Dieses Wachstum schlug sich in starken Finanzergebnissen nieder: Der Umsatz stieg um 158 % auf 297,8 Millionen Dollar, die Bruttobetriebsmarge um 329 % auf 107,9 Millionen Dollar und das bereinigte EBITDA erreichte 72,9 Millionen Dollar.
Unsere Expansion in Paraguay machte HIVE zu einem der weltweit größten Betreiber von mit grüner Energie betriebenen Bitcoin-Mining-Infrastrukturen, während unser BUZZ HPC den vertraglich vereinbarten ARR3 auf 35 Millionen Dollar steigerte und HIVE als aufstrebenden Marktführer im Bereich der kanadischen KI-Infrastruktur etablierte. Mit einem klaren Weg zu einem ARR von 660 Millionen Dollar bis Ende 2028, gestützt auf unsere geplante 320-MW-KI-Gigafactory im Großraum Toronto ("GTA"), dem größten geplanten kanadischen KI-Infrastrukturprojekt in privater Hand, glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu profitieren.
Mit Blick auf die Zukunft befindet sich HIVE am Schnittpunkt zweier starker Technologietrends: Bitcoin und KI. Unser Auftrag bleibt unverändert: diszipliniertes Wachstum mit hohem ROIC, angetrieben durch 100 % grüne Energie. Wir sind überzeugt, dass die Investitionen, die wir in den letzten Jahren getätigt haben, HIVE für eine der bedeutendsten Wachstumsphasen in unserer Geschichte positionieren. Ich möchte unseren Aktionären, unseren Mitarbeitern und unseren Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen danken."
Aydin Kilic, Präsident und CEO: "Wir sind Erbauer und Betreiber von Rechenzentren mit langjähriger Erfahrung in der Orchestrierung von Rechenleistung, sei es auf GPU- oder ASIC-Basis. Unsere Kompetenzen in den Bereichen Netzwerk, Firmware und Hochspannungstechnik decken die Kernkompetenzen ab, die erforderlich sind, um in diesem sich rasch entwickelnden Sektor erfolgreich zu sein. Unsere globalen Kontrollmechanismen und Prozesse gehören oft zu den besten ihrer Art, was durch die schnellsten Download-Geschwindigkeiten4 der BUZZ-Cloud und die BTC-pro-EH/s-Produktion von HIVE belegt wird, die unter anderen Minern an der Spitze steht5.
Im Jahr 2025 haben wir in Paraguay eine 300-MW-Kapazität für ein mit Strom aus Wasserkraft betriebenes Tier-I-Rechenzentrum errichtet. Diese Kapazität wurde innerhalb von sechs Monaten in Betrieb genommen und umfasste den Bau und die Inbetriebnahme von zwei großen Umspannwerken.
In diesem Jahr haben wir einen 320-MW-Standort im Großraum Toronto angekündigt, der Kanadas größtes KI-Rechenzentrum in privater Hand beherbergen wird und mit einer Kapazität für 100.000 NVIDIA-GPUs eine echte Gigafactory sein wird. Zusammen mit unserem 70-MW-Standort in Grand Falls, New Brunswick, und unserem 7-MW-Standort am Flughafen Toronto verfügen wir über rund 400 MW an HPC-Tier-III-Rechenzentrumskapazität in Kanada, die wir in den nächsten 18 Monaten in Betrieb nehmen wollen.
Wir haben eines der größten Expansionsprogramme in der Geschichte von HIVE erfolgreich umgesetzt und gleichzeitig unsere KI-Infrastrukturplattform weiter ausgebaut. Unser erster flüssigkeitsgekühlter NVIDIA B200-GPU-Cluster mit Bell Canada AI Fabric ist nun in Betrieb und trägt etwa 15 Millionen Dollar zum zusätzlichen ARR bei, wodurch sich unser vertraglich vereinbarter HPC-ARR von etwa 20 Millionen Dollar auf 35 Millionen Dollar erhöht. Diese Bereitstellung bestätigt sowohl die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur als auch unsere Fähigkeit, Rechenlösungen der Enterprise-Klasse für führende Kunden bereitzustellen.
Das Tempo der Umsetzung in beiden Geschäftsbereichen war außergewöhnlich. Wir verdoppeln in diesem Jahr zudem die Größe unserer GPU-Cloud von etwa 5.500 NVIDIA-GPUs auf etwa 11.000 verwaltete GPUs bis zum Ende des Kalenderjahres 2026, was voraussichtlich einen AI-Cloud-ARR von über 200 Millionen Dollar generieren wird."
Darcy Daubaras, CFO: "Die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2026 unterstreichen den operativen Hebel, der im Geschäftsmodell von HIVE verankert ist. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 158 % auf 297,8 Millionen Dollar, die Bruttobetriebsmarge stieg auf 36,2 % und der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vervierfachte sich auf 62,3 Millionen Dollar. Unsere jährliche Kapitalrendite von 13,3 % spiegelt die Disziplin wider, mit der wir Kapital einsetzen, und schneidet im Vergleich zu unseren börsennotierten Mitbewerbern gut ab. Der GAAP-Nettoverlust von 148,4 Millionen Dollar war größtenteils auf nicht zahlungswirksame Posten zurückzuführen, darunter Abschreibungen und andere bilanzielle Anpassungen. Nach Jahresende haben wir zinslose vorrangige Wandelanleihen im Wert von 115 Millionen Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 getilgt und damit einen Nettoerlös von rund 109,5 Millionen Dollar erzielt. Im Zusammenhang mit der Finanzierung haben wir zudem Capped-Call-Transaktionen abgeschlossen, die darauf abzielen, eine potenzielle Verwässerung durch einen Aufschlag von bis zu 125 % auf unseren Referenzpreis vom April abzufedern. Wir schließen das Jahr mit einem vollständig finanzierten Ausbau in Paraguay, einer wachsenden HPC-Pipeline und der bilanziellen Flexibilität ab, um die rentabelsten Chancen in unseren Bitcoin-Mining- und KI-Infrastrukturplattformen zu verfolgen."
Geschäftsjahr 2026 und aktuelle operative und finanzielle Highlights:
Bitcoin-Mining-Betrieb
HPC und KI-Cloud
Kapitalstruktur und Börsennotierungen
Der Konzernabschluss des Unternehmens sowie der dazugehörige Lagebericht (MD&A) für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE sowie auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com abrufbar.
Jahresabschluss und Lagebericht
Der Konzernabschluss des Unternehmens und der dazugehörige Lagebericht (MD&A) für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr werden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE sowie auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com verfügbar sein.
Über HIVE Digital Technologies Ltd.
HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und gehörte zu den ersten börsennotierten Unternehmen, die die Generierung digitaler Vermögenswerte mittels grüner Energie in den Vordergrund stellten. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.
Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns auf:
X: https://x.com/HIVEDigitalTech
Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.
"Frank Holmes"
Executive Chairman
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Nathan Fast, Director of Marketing and Branding
Im deutschsprachigen Raum
AXINO Capital GmbH
Weder die TSX, die Nasdaq noch irgendeine andere Wertpapierbörse oder Aufsichtsbehörde übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Zukunftsgerichtete Informationen
Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Erwerb der neuen Standorte in Paraguay und Toronto sowie deren Potenzial, den Zeitplan für deren Inbetriebnahme; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens, einschließlich der angestrebten Meilensteine für die Hashrate und der Kosten zur Erreichung dieser Meilensteine; die Betriebsergebnisse für die drei und zwölf Monate, die am 31. März 2026 endeten; die erwarteten Kosten für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des Betriebs; Finanzinformationen im Zusammenhang mit der annualisierten Runrate; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Hashrate-Flotte und der Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität des bestehenden Betriebs der Bitcoin-Hashrate-Dienstleistungen; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie sonstige zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen.
Verwendung und Abstimmung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Zusätzlich zu den Finanzkennzahlen, die nach den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") dargelegt werden, überprüfen wir regelmäßig die Verwendung und Berechnung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen wie der Bruttobetriebsmarge, dem EBITDA und dem bereinigten EBITDA. Das Board of Directors und die Geschäftsführung von HIVE verwenden diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Ergänzung zu den GAAP-Kennzahlen, um ein umfassenderes Verständnis der Faktoren und Trends zu vermitteln, die das Unternehmen beeinflussen, und um die Kernbetriebsergebnisse des Unternehmens über die einzelnen Geschäftsberichtsperioden hinweg besser zu verstehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, obwohl sie kein Ersatz für GAAP-Kennzahlen sind, den Anlegern (i) eine verbesserte Möglichkeit zur Bewertung der zugrunde liegenden Leistung des Unternehmens und (ii) eine größere Transparenz der wichtigsten Leistungskennzahlen bieten, die von der Geschäftsleitung bei operativen und finanziellen Entscheidungen herangezogen werden.
Die hierin dargestellten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dienen als ergänzende Informationen zu den gemäß GAAP berechneten Leistungskennzahlen des Unternehmens und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für US-GAAP betrachtet werden. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß US-GAAP und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Aufgrund des nicht standardisierten Charakters von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ist die hierin enthaltene Darstellung von HIVE möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE DER BETRIEBSTÄTIGKEIT AUF ZEITABSCHNITTSBASIS
(1) Nicht-GAAP-Kennzahl. Eine Abstimmung zu den nächstliegenden US-GAAP-Kennzahlen findet sich unten unter "Abstimmung von nicht-GAAP-Finanzkennzahlen".
(2) Die realisierten und nicht realisierten Nettogewinne (Verluste) aus digitalen Währungen werden berechnet als die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts (Gewinn oder Verlust) des Coin-Bestands sowie als der Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf digitaler Währungen, der der Nettodifferenz zwischen dem Verkaufserlös und dem Buchwert der digitalen Währung entspricht.
Bruttobetriebsmarge
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es für das Management, den Board of Directors und die Investoren zusätzlich zu den gemäß US-GAAP erstellten konventionellen Kennzahlen hilfreich ist, die Bruttobetriebsmarge zur Bewertung der Unternehmensleistung und der Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Cashflows und zur Bedienung von Schulden heranzuziehen. Die Bruttobetriebsmarge ist definiert als Gesamtumsatz abzüglich direkter Barausgaben, d. h. Betriebs- und Wartungskosten sowie Gebühren für Hochleistungsrechendienste.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung der Bruttobetriebsmarge für die letzten drei Geschäftsjahre:
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung der Bruttobetriebsmarge für die letzten fünf Quartale:
(1) Wie in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.
EBITDA und bereinigtes EBITDA
Das Unternehmen verwendet das EBITDA und das bereinigte EBITDA als Kennzahlen, die für das Management, den Board of Directors und die Investoren nützlich sind, um die operative Leistung auf Cash-Basis vor den Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Posten und akquisitionsbezogenen Aktivitäten zu bewerten.
Das EBITDA ist der in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesene Betriebsgewinn oder -verlust vor Finanzerträgen und -aufwendungen, Steuern sowie Abschreibungen und Amortisationen. Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um sonstige nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich aktienbasierter Vergütungen, Finanzaufwendungen, Abschreibungen und einmaliger Transaktionen.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA für die letzten drei Geschäftsjahre:
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA für die letzten fünf Quartale:
(1) Wie in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.
1EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht nach GAAP definierte Finanzkennzahlen und sollten in Verbindung mit den gemäß US-GAAP dargestellten Kennzahlen für das Betriebsergebnis und die Liquidität gelesen werden; sie sind nicht als Alternative oder Ersatz für diese Kennzahlen zu betrachten. Siehe Abstimmung zur am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl am Ende dieser Pressemitteilung.
2Quelle: CoinMarketCap, durchschnittlicher täglicher Schlusskurs für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025.
3ARR bezieht sich auf den auf Jahresbasis berechneten Run-Rate-Umsatz des Unternehmens. Je nach Kontext berechnet das Unternehmen den ARR durch: (i) Multiplikation des pro Woche erzielten Umsatzes mit 52 Wochen pro Jahr, (ii) Multiplikation des pro Tag erzielten Umsatzes mit 365 Tagen pro Jahr oder (iii) Multiplikation des pro Quartal erzielten Umsatzes mit vier Quartalen pro Jahr. Prognosen zum ARR können als Indikator für zukünftige Ergebnisse unzuverlässig sein, da solche Prognosen in der Regel die Möglichkeit späterer Kündigungen, Rabatte oder Herabstufungen von Dienstleistungen nicht berücksichtigen. Wir sind der Ansicht, dass der ARR ein wichtiger Indikator für unser zukünftiges Umsatzpotenzial ist. Der ARR stellt jedoch keine GAAP-Umsätze auf Jahresbasis dar, ist nicht als Ersatz oder Prognose für GAAP-Umsätze gedacht und sollte unabhängig als operative Kennzahl betrachtet werden.
4SemiAnalysis ClusterMAX 2.0 GPU Cloud Rating System (November 2025). Verfügbar unter https://newsletter.semianalysis.com/p/clustermax-20-the-industry-standard
5Quelle: Power Mining Analysis. Verfügbar unter https://poweranalysis.io/hive
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02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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