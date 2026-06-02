158 Prozent mehr Umsatz: Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur sorgen für Tempo

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HIVE Digital Technologies meldet für das Geschäftsjahr 2026 ein starkes Umsatzwachstum und deutliche Fortschritte beim Ausbau seiner Rechenzentren. Nach Unternehmensangaben stieg der Gesamtumsatz um 158 Prozent auf 297,8 Millionen US-Dollar. Das Wachstum kam vor allem aus dem Bitcoin-Mining, wurde aber zunehmend vom KI-Geschäft über BUZZ HPC gestützt.

HIVE Digital Technologies meldet für das Geschäftsjahr 2026 ein starkes Umsatzwachstum und deutliche Fortschritte beim Ausbau seiner Rechenzentren. Nach Unternehmensangaben stieg der Gesamtumsatz um 158 Prozent auf 297,8 Millionen US-Dollar. Das Wachstum kam vor allem aus dem Bitcoin-Mining, wurde aber zunehmend vom KI-Geschäft über BUZZ HPC gestützt. Gleichzeitig wies HIVE einen Nettoverlust nach GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, US-Rechnungslegungsregeln) von 148,4 Millionen US-Dollar aus, der laut Unternehmen überwiegend auf nicht zahlungswirksame Effekte zurückging.

Bitcoin-Mining treibt Umsatz

HIVE erzielte im Geschäft mit digitalen Währungen 278,3 Millionen US-Dollar Umsatz. Das entspricht einem Plus von 164 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Angaben beziehen sich auf HIVEs Geschäftsjahr 2026, das am 31. März 2026 endete. Es ist also nicht mit dem Kalenderjahr 2026 gleichzusetzen. Das Unternehmen erklärte, der Anstieg sei vor allem durch eine deutlich größere Mining-Flotte und höhere durchschnittliche Bitcoin-Preise entstanden. Der durchschnittliche Bitcoin-Preis habe im Geschäftsjahr 2026 bei 98.040 US-Dollar gelegen, nach 75.881 US-Dollar im Vorjahr.



Die produzierte Menge stieg ebenfalls deutlich. HIVE schürfte 2.885 Bitcoin, nach 1.414 Bitcoin im Vorjahr. Damit habe das Unternehmen seine Produktion um 104 Prozent erhöht, obwohl die Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk um rund 42 Prozent gestiegen sei. Diese Schwierigkeit beschreibt, wie viel Rechenleistung nötig ist, um neue Bitcoin zu erzeugen. Zum Ende des Geschäftsjahres meldete HIVE eine installierte Hashrate von 25,1 EH/s (Exahash pro Sekunde, Maßeinheit für Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk). Nach einer gezielten Leistungsreduzierung zur Optimierung der Flotte habe die wirksame Hashrate bei rund 24,5 EH/s gelegen.

Paraguay stärkt die Infrastruktur

Ein wichtiger Wachstumstreiber war der Ausbau in Paraguay. President und CEO (Chief Executive Officer, Unternehmenschef) Aydin Kilic erklärte, HIVE habe dort 300 MW (Megawatt, Einheit für elektrische Leistung) wasserstrombetriebene Tier-I-Rechenzentrumskapazität aufgebaut. Tier I bezeichnet einfache, große Rechenzentren, die vor allem für energieintensive Anwendungen wie Bitcoin-Mining genutzt werden. Nach Angaben des Managements wurde diese Kapazität innerhalb von sechs Monaten in Betrieb genommen. Dazu gehörten auch zwei große Umspannwerke. Die größere Infrastruktur habe HIVE geholfen, die Mining-Produktion trotz steigender Netzwerk-Schwierigkeit auszuweiten.

BUZZ HPC wächst mit KI-Nachfrage

Neben Bitcoin-Mining baut HIVE sein Geschäft mit KI-Rechenleistung aus. BUZZ HPC (High Performance Computing, Hochleistungsrechnen) erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Rekordumsatz von 19,5 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr waren es 10,0 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen führte den Anstieg um 94 Prozent auf den Einsatz eines NVIDIA-H200-GPU-Clusters und eine starke Nachfrage nach GPU-Rechenleistung zurück. GPU (Graphics Processing Unit, Grafikprozessor) steht für Chips, die besonders gut für KI-Anwendungen geeignet sind. Im vierten Quartal lag der HPC-Umsatz bei 4,6 Millionen US-Dollar. Er fiel damit leicht niedriger aus als im dritten Quartal, weil sich die Bereitstellung eines Clusters mit 504 NVIDIA-B200-GPUs bei Bell Canada AI Fabric von März auf Mai 2026 verschoben habe. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei der HPC-Umsatz dennoch um 54 Prozent gestiegen.