© Foto: Dall-EAnders als Strategy baut Bitmine seinen Krypto-Treasury-Bestand weiter aus und stockte seine Ethereum-Reserven zuletzt um weitere 26.500 Coins auf.Das Ethereum-Treasury-Unternehmen Bitmine gab bekannt, dass sich seine Krypto-, Cash- und Beteiligungsbestände per 31. Mai auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Herzstück der Bilanz bleibt dabei die massive Ethereum-Position von inzwischen 5.416.901 ETH. Damit kontrolliert Bitmine rund 4,49 Prozent des zirkulierenden Ethereum-Angebots von 120,7 Millionen Token und rückt seinem erklärten Ziel näher, langfristig fünf Prozent aller ETH zu besitzen. Weitere 26.500 ETH gekauft Allein in der vergangenen Woche erwarb das Unternehmen weitere …Den vollständigen Artikel lesen
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