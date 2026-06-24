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Ethlabs, gegründet von ehemaligen Mitwirkenden der Ethereum Foundation und finanziert von Bitmine, Sharplink und Joe Lubin, geht an den Start, um den institutionellen Superzyklus von Ethereum voranzutreiben



24.06.2026 / 15:25 CET/CEST

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Ein neues gemeinnütziges Forschungs- und Entwicklungslabor bringt eine Gruppe erfahrener technischer Experten der Ethereum Foundation zusammen, um das Netzwerk auf einen sprunghaften Anstieg der Akzeptanz durch Institutionen, Agent-Finanzwesen und DeFi vorzubereiten. Ethlabs bekräftigt sein grundlegendes Bekenntnis zu glaubwürdiger Neutralität, Zensurresistenz und Sicherheit NEW YORK, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Eine koordinierte Gruppe von Vertretern des Ethereum-Ökosystems gab heute die Gründung von Ethlabs bekannt, einer unabhängigen, gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation, die ins Leben gerufen wurde, um Ethereum auf die nächste Phase der institutionellen Akzeptanz vorzubereiten. Die Finanzierungsinitiative wird von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET), dem Ethereum-Mitbegründer Joe Lubin sowie weiteren wichtigen Akteuren des Ethereum-Ökosystems, darunter Anchorage, Octant und SNZ, geleitet. Da Stablecoins, tokenisierte reale Vermögenswerte, Fonds und autonomer KI-Handel zunehmend auf die Blockchain verlagert werden, konzentrieren sie sich zunehmend auf Ethereum als neutrale, glaubwürdig zugangsfreie Abwicklungsschicht für die Weltwirtschaft. Ethlabs wurde gegründet, um sicherzustellen, dass das Netzwerk bereit ist, diese Nachfrage in großem Maßstab aufzunehmen, und um ein schnelleres Ethereum mit vertrauenswürdiger Interoperabilität voranzutreiben, damit Institutionen, die auf Ethereum aufbauen, dies mit der von ihnen benötigten Neutralität, Ausfallsicherheit, Datenschutz und Sicherheit tun können. Gegründet von fünf ehemaligen leitenden Forschern der Ethereum Foundation: Mit Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf und Julian Ma vereint Ethlabs Forscher, die entscheidende Beiträge in den Bereichen Finalität, Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit, virtuelle Maschine und Protokollökonomie geleistet haben - die Technologen, die das Netzwerk in den letzten zehn Jahren durch seine bedeutendsten Upgrades geführt haben. Diese Initiative bietet dieser Arbeit eine eigene institutionelle Heimat mit stabiler, langfristiger Finanzierung. Die Gründung spiegelt eine natürliche Weiterentwicklung des Ethereum-Ökosystems wider. Während sich die Ethereum Foundation wieder auf ihren Kernauftrag konzentriert und sich auf eine Zukunft mit mehreren Knoten einstellt, entwickelt sich Ethlabs zu einer von mehreren unabhängigen Organisationen, die das Netzwerk parallel dazu weiterentwickeln. Die ersten Arbeiten von Ethlabs werden sich darauf konzentrieren, was Institutionen benötigen, um in großem Maßstab auf die Blockchain umzusteigen: schnellere Abwicklung, native Emission und kettenübergreifende Transaktionen auf einer robusten Infrastruktur, Kapazität im Mainnet sowie Forschung, die die monetären Eigenschaften von ETH untermauert. Thomas "Tom" Lee, Chairman of Bitmine: "Wir sind davon überzeugt, dass Ethereum gut aufgestellt ist, um bei Institutionen und KI-Agenten eine deutlich steigende Akzeptanz zu verzeichnen. Und natürlich muss das Ökosystem seine Investitionen in Talente und Forschung erheblich ausweiten, um dieses Wachstum zu unterstützen. Die Gründung von Ethlabs zeigt, dass wichtige Akteure sich engagieren, um sicherzustellen, dass Ethereum eine führende Plattform für dezentrale Finanzen bleibt. Wir sind davon überzeugt, dass sich im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte eine positive Dynamik aufbaut, und Initiativen wie diese stärken das Fundament des Ökosystems, während die Community gemeinsam daran arbeitet, das nächste Kapitel von Ethereum voranzutreiben. Als bedeutender institutioneller Akteur im Ethereum-Ökosystem freut sich Bitmine darauf, als Förderer des langfristigen Wachstums von Ethereum zu fungieren und die engagierten Entwickler, Forscher und Innovatoren zu unterstützen, die die Zukunft der Plattform mitgestalten." Joseph Chalom, Chief Executive Officer von Sharplink. "Wir stehen am Beginn eines institutionellen Superzyklus auf Ethereum, und die Forscher hinter dieser Organisation sind diejenigen, die das Netzwerk darauf vorbereiten werden. Sie haben Ethereum fast ein ganzes Jahrzehnt lang still und leise geprägt, und ihrer Arbeit eine stabile, unabhängige Heimat zu bieten, ist einer der bedeutendsten Beiträge, die wir zum Ökosystem leisten können. Wir halten ETH, weil wir an die Zukunft dieses Netzwerks glauben, und die Unterstützung der Menschen, die es auf Protokollebene vorantreiben, ist für uns der deutlichste Weg, diese Überzeugung zu untermauern. So sieht verantwortungsvolle Führung aus: Wir nutzen unsere Position, um die nächste Welle der institutionellen Akzeptanz voranzutreiben und das Fundament zu stärken, auf dem die gesamte On-Chain-Wirtschaft aufgebaut sein wird. Sharplink ist stolz darauf, gemeinsam mit unseren Ökosystempartnern dazu beizutragen, Ethlabs ins Leben zu rufen." Joe Lubin, Mitbegründer von Ethereum sowie Gründer und Chief Executive Officer von Consensys. "Ethereum tritt nun in seine nächste Entwicklungsphase ein. Wir sind nun bereit, die Idee anzuerkennen und umzusetzen, dass es eine Reihe von Steward-Knoten für Ethereum geben sollte, von denen jeder auf seine ganz eigene Weise konfiguriert ist, um das, was am Netzwerk heilig ist, weiterzuentwickeln und zu schützen und die weltweite Wertschätzung sowie Nutzung des Netzwerks massiv zu steigern. Mit der Unterstützung von Sharplink, Bitmine und vielen anderen ist Ethlabs die jüngste Gruppe aus dem Umfeld der EF, die sich verselbstständigt, um zu einem wichtigen Knotenpunkt im Netzwerk der 'Verantwortungsbewussten Institutionen und Verwalter von Ethereum' zu werden. Indem Ethlabs Forschern und Entwicklern, die die Kerntechnologie und die Werte von Ethereum vorantreiben, eine langfristige, unabhängige Plattform bietet, wird das Unternehmen maßgeblich dazu beitragen, das Netzwerk auf die nächste große Welle der Akzeptanz vorzubereiten - von der institutionellen Finanzwelt bis hin zum agentenbasierten Handel -, und zwar mit der Skalierbarkeit, Sicherheit, Interoperabilität und Ausfallsicherheit, die globale Institutionen benötigen. "Heute und in Zukunft wird das Ethereum-Ökosystem weiter dezentralisiert und enorm gestärkt werden, da jeder Verwalter zielgerichteter arbeitet und mehr Befugnisse erhält." Ansgar Dietrichs, Executive Director von Ethlabs. "Ethereum befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Ein Jahrzehnt ununterbrochenen Betriebs und eine nachweisliche Geschichte glaubwürdiger Neutralität haben ihm das Vertrauen von Nutzern und Institutionen auf der ganzen Welt eingebracht. Da Blockchain-Systeme rasch in den Mainstream vordringen, werden die kommenden Jahre die Gestalt der On-Chain-Wirtschaft für Jahrzehnte bestimmen. Ethereum ist in einer einzigartigen Position, um die gemeinsame Basisebene dieser Wirtschaft zu werden - das neutrale Fundament, auf dem das breitere On-Chain-Ökosystem aufbaut, in dem Nutzer, Institutionen und Akteure ohne Zwischeninstanzen Transaktionen durchführen und zusammenarbeiten können. Ethlabs wurde gegründet, um Ethereum dabei zu helfen, dieses Potenzial zu verwirklichen. Als langjährige Mitwirkende am Kernprotokoll gründen wir eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, um die Kerntechnologie von Ethereum sowie die gemeinsamen Standards und die Infrastruktur, auf die sich die Entwickler stützen, weiterzuentwickeln, und wir freuen uns darauf, diese Arbeit genau in dem Moment voranzutreiben, in dem es darauf am meisten ankommt." Die Finanzierungsmaßnahmen wurden so gestaltet, dass die Unabhängigkeit von Ethlabs auf allen Ebenen gewahrt bleibt. Die Beiträge werden über einen unabhängigen Fördermittelverwalter abgewickelt, der für die Prüfung, Bewertung und Auszahlung zuständig ist. Die Förderer sorgen durch transparente vierteljährliche Berichterstattung und eine unabhängige jährliche Prüfung für Rechenschaftspflicht, anstatt Einfluss auf die Forschungsagenda zu nehmen. Die endgültigen Entscheidungen über Forschungsschwerpunkte und die technische Ausrichtung liegen bei der Ethlabs-Führung. Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der "Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America Validator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte. Informationen zu Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) ist eine führende Ethereum-Treasury-Plattform für institutionelle Anleger, die darauf ausgelegt ist, Anlegern am öffentlichen Markt ein intelligenteres und produktiveres Engagement in ETH zu ermöglichen. Ethereum bildet die Grundlage für den Großteil der weltweiten Stablecoins, tokenisierter realer Vermögenswerte und Abwicklungen im Bereich der dezentralen Finanzen, was ETH zu einer einzigartigen Möglichkeit zur Erzielung nativer Renditen und zum langfristigen Netzwerkwachstum macht. Sharplink wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. Weitere Informationen finden Sie unter www.sharplink.com und. Informationen zu Ethlabs

Ethlabs ist ein unabhängiges, gemeinnütziges Forschungs- und Entwicklungslabor sowie ein Förderer des Ökosystems, das sich auf die nächste Wachstumsphase von Ethereum und ETH konzentriert. Sein Ziel ist es, die einzigartigen Eigenschaften von Ethereum in Infrastruktur, Standards und Ergebnisse umzusetzen, auf die sich Nutzer, Entwickler, Institutionen und Emittenten von Vermögenswerten verlassen können. Alle Forschungsergebnisse werden offen veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter ethlabs.org. Zukunftsgerichtete Aussage Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zum erwarteten institutionellen Interesse an Ethereum, zu Forschungsschwerpunkten und technischen Roadmaps, zu Governance-Regelungen, zur Verwaltung von Fördermitteln und zu Aufsichtsmechanismen sowie zu Strategien in den Bereichen Finanzmanagement und digitale Vermögenswerte. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Dazu zählen unter anderem die Marktbedingungen für digitale Vermögenswerte, regulatorische Änderungen, Entwicklungen oder Rückschläge auf Protokollebene, der Zeitplan und der Erfolg von Forschungsbemühungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Weitere Risikofaktoren sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Sharplink und Bitmine unter www.sec.gov beschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, stellen keine Garantien dar, und weder Sharplink noch Bitmine übernehmen eine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder digitalen Vermögenswerten dar. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/ethlabs-gegrundet-von-ehemaligen-mitwirkenden-der-ethereum-foundation-und-finanziert-von-bitmine-sharplink-und-joe-lubin-geht-an-den-start-um-den-institutionellen-superzyklus-von-ethereum-voranzutreiben-302809324.html



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