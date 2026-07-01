© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press WireRobert Kiyosaki traut Ethereum 95.000 US-Dollar zu. Doch die drohende Rekord-Verlustserie wirft Zweifel an der extrem bullischen Prognose auf.Am Mittwochnachmittag notiert Ethereum bei 1.573 US-Dollar und liegt damit rund 5,45 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen sank zuletzt um 0,62 Prozent auf 2,04 Billionen US-Dollar. Auch Bitcoin verliert am Mittwoch über 1 Prozent, nachdem anhaltende Kapitalabflüsse aus US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs die Stimmung belasteten. Kiyosakis extrem bullischer Ethereum-Prognose Trotz der aktuellen Schwächephase sorgt Robert Kiyosakis langfristige Einschätzung erneut für Diskussionen innerhalb der …
Enthaltene Werte: ETH~USD,US8200144058,US09175A2069Den vollständigen Artikel lesen
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