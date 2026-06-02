Datum der Anmeldung:
29.05.2026
Aktenzeichen:
B5-61/26
Unternehmen:
AIP (American Industrial Partners) / AIPCF (American Industrial Capital Fund) / Honeywell International, Geschäftsbereich Fördertechnik/Lagerautomatisierung (=warehouse and workflow solutions) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Förderanlagen, Palettierer, Robotiklösungen, automatisierte Sortiersysteme
29.05.2026
Aktenzeichen:
B5-61/26
Unternehmen:
AIP (American Industrial Partners) / AIPCF (American Industrial Capital Fund) / Honeywell International, Geschäftsbereich Fördertechnik/Lagerautomatisierung (=warehouse and workflow solutions) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Förderanlagen, Palettierer, Robotiklösungen, automatisierte Sortiersysteme
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