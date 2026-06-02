Der chinesische Autohersteller BYD gewährt jetzt in seinem Heimatmarkt eine vollständige Schadensabdeckung für die Funktion Urban Navigate on Autopilot (NOA) seines Fahrerassistenzsystems God's Eye. Damit übernimmt BYD die volle Haftung, wenn beim assistierten Fahren und intelligenten Parken etwas schief läuft. BYD hat sein Assistenzsystem (ADAS) auf SAE-Level 2 namens God's Eye ("Auge Gottes") im Februar 2025 eingeführt und es dabei selbst für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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