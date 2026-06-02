EQS-News: SUSS MicroTec SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleißheimer Straße 90
|85748 Garching b.München
|Deutschland
|E-Mail:
|IR@suss.com
|Internet:
|https://www.suss.com/de/investor-relations
|ISIN:
|DE000A1K0235
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2338160 02.06.2026 CET/CEST