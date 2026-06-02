© Foto: Patrick Pleul - dpa-ZentralbildEin US-Bundesrichter, der Bayers Sammelklage-Vergleich schon 2020 ablehnte, übernimmt nun erneut das Steuer im Glyphosat-Verfahren. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.Ein Richtertausch in San Francisco sorgt für neue Unsicherheit rund um die Bayer-Aktie. Die Glyphosat-Sammelklage aus Missouri wurde vom zuständigen Richtergremium an das Bundesgericht in Nordkalifornien übertragen, wo nun Richter Vince Chhabria das Verfahren führen soll. Das brisante daran für die Leverkusener: Chhabria lehnte schon 2020 einen Vergleichsversuch des Leverkusener Konzerns ab und äußerte sich erst vor wenigen Wochen skeptisch über die aktuelle Einigung. Dementsprechend ging es auch für die Bayer-Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
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