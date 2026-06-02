Der Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen stößt in Deutschland weiterhin auf breite Zustimmung. Laut einer von der Fachagentur Wind und Solar beauftragten und vom Meinungsforschungsinstitut forsa durchgeführten repräsentativen Umfrage halten 69 Prozent der Befragten den Ausbau für wichtig. 68 Prozent stehen Solarparks grundsätzlich positiv gegenüber, 67 Prozent befürworten sie auch im eigenen Wohnumfeld. Die Ergebnisse deuten damit auf eine stabile gesellschaftliche Akzeptanz für große Photovoltaik-Anlagen hin, auch wenn es um lokale Projekte weiterhin Diskussionen gibt. Selbst in der unmittelbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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