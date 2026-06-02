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Supermicro arbeitet mit Arm zusammen, um eine neue Klasse energieeffizienter Rack-Scale-Infrastrukturen für agentenbasierte KI in Unternehmen bereitzustellen



02.06.2026 / 15:45 CET/CEST

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Die Arm-AGI-CPU ist auf maximale Effizienz bei der Orchestrierung agentenbasierter KI-Workloads ausgelegt

Die Rack-Scale-Arm-AGI-CPU-Designs von Supermicro steigern die Rechenleistungsdichte für agentenbasierte KI innerhalb jeder Leistungsgrenze

Die DCBBS-Fähigkeiten und die globale Produktionspräsenz von Supermicro verkürzen die Zeit bis zur Inbetriebnahme (TTO) bei der Bereitstellung groß angelegter KI-Infrastrukturen SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmensanwendungen, Speicher sowie 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions (DCBBS), hat heute eine neue Klasse von KI-orientierten Lösungen auf Basis von Arm-AGI-CPUs vorgestellt. Die steigenden Rechenanforderungen moderner agentenbasierter KI erfordern eine neue Klasse von Rack-Scale-Infrastrukturen, die die Rechenleistung innerhalb der Leistungs- und Platzvorgaben von Unternehmensrechenzentren maximieren. Die neuen Lösungen von Supermicro sind darauf ausgelegt, das rasante Wachstum der agentenbasierten KI zu unterstützen. Sie bieten Leistung, Effizienz und Packungsdichte, die die Wirtschaftlichkeit von Rack-Scale-Implementierungen maximieren, und sorgen dank der durchgängigen DCBBS-Funktionen von Supermicro für eine verkürzte Inbetriebnahmezeit. "Supermicro ist weiterhin branchenführend bei der Einführung neuer und innovativer Rack-Scale-Lösungen, die Leistung und Effizienz maximieren", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Unser DCBBS-Technologie-Stack bietet durchgängige Rechenzentrumslösungen jeder Größenordnung, die in Kombination mit der neuen, auf hohe Dichte und effiziente Leistung optimierten Arm-AGI-CPU-Mikroarchitektur Unternehmen dabei helfen, erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten ihrer Investitionen in agentenbasierte KI-Infrastrukturen zu erzielen." Erfahren Sie mehr über die Supermicro Arm-Server-Linie hier . "Agentenbasierte KI führt zu einem grundlegenden Wandel bei den Infrastrukturanforderungen, wobei Effizienz, Skalierbarkeit und Orchestrierungsleistung mittlerweile ebenso entscheidend sind wie die reine Rechenleistung", sagte Mohamed Awad, Executive Vice President der Cloud AI Business Unit bei Arm. "Durch die Kombination von Arm-AGI-CPUs mit Supermicros Fachwissen im Bereich Rack-Scale-Systeme ermöglichen wir eine Infrastruktur, die auf höheren KI-Durchsatz, maximale Rechendichte und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit von Rechenzentren in großem Maßstab ausgelegt ist." Die neuen Computing-Plattformen von Supermicro bestehen aus luftgekühlten, rechenoptimierten 2U- und GPU-optimierten 5U-Rackmount-Servern mit zwei Sockeln sowie einer flüssigkeitsgekühlten Multi-Node-Lösung, die speziell für agentenbasierte KI-Bereitstellungen im Rack-Scale-Maßstab entwickelt wurde. Die Kombination der bewährten modularen Hochdichte-Architekturen von Supermicro mit den energieeffizienten, auf Arm Neoverse CSS V3 basierenden CPUs ermöglicht eine skalierbare, flexible Infrastruktur, die die Leistung pro Watt maximiert und den Energiebedarf drastisch senkt, um die Einführung von KI in modernen Rechenzentren zu beschleunigen. Bei Einsatz in Supermicro-Lösungen kann die Arm-AGI-CPU im Vergleich zu herkömmlichen Architekturen eine mehr als doppelt so hohe Leistung pro Rack liefern und Unternehmen nach Schätzungen von Arm dabei helfen, bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Investitionskosten pro Gigawatt KI-Rechenzentrumskapazität einzusparen. Aufbauend auf der branchenführenden Rack-Dichte und Leistung pro Watt von Supermicro tragen diese Lösungen dazu bei, eine maximale Auslastung der Rechenzentrumsfläche und der Stromressourcen sicherzustellen. Die Arm-AGI-CPU verfügt über eine dichte 136-Kern-Mikroarchitektur, die speziell auf Leistung ausgelegt ist, wodurch der Overhead älterer Systeme minimiert und mehr Arbeit pro Zyklus erledigt wird, was zu einer nachhaltigen, drosselfreien Leistung führt. Eine Speicherbandbreite von 6 GB/s pro Kern und ein latenzoptimierter Speicherzugriff unterstützen lineare Skalierung, während erweiterte Speicherkapazität und flexible E/A eine energieeffiziente, skalierbare Infrastruktur für agentenbasierte KI bieten, um Tausende paralleler Aufgaben über eine verteilte Infrastruktur hinweg zu koordinieren. Mit über 6.000 Kernen in einem einzigen luftgekühlten Rack können Unternehmen effizient zahlreiche dedizierte Systeme für ein hohes Volumen an agentenbasierter KI-Aufgaben bereitstellen. Die Supermicro-Produktpalette an Arm-basierten Servern umfasst fünf Modelle: 2U Hyper Server - Optimiert für agentenbasierte KI, Cloud und speicherintensive Workloads

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-222h-nr Zwei Arm-AGI-CPUs, bis zu 136 Kerne pro CPU

Bis zu 6 TB an DDR5-8800 MT/s RDIMMs

Bis zu zwei GPUs 5U-GPU-Server - Konfiguration mit hoher GPU-Dichte für KI-Training und -Inferenz

https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/5u/ars-522gp-nr Zwei Arm-AGI-CPUs, bis zu 136 Kerne pro CPU

Bis zu 6 TB an DDR5-8800 MT/s RDIMMs

Bis zu 8 GPUs mit doppelter Breite 2U4N Flüssigkeitsgekühlter Server - Für OCP-ORV3-Umgebungen

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2-ou/ars-242tp-qnr-lcc Zwei Arm-AGI-CPUs pro Knoten, bis zu 136 Kerne pro CPU

4 Knoten in 2-OU potentiell bis zu 20.672 Cores pro einem ORV3 Rack.

Bis zu 6 TB an DDR5-8800 MT/s RDIMMs pro Knoten 2U Hyper-E Server - Edge-optimierte Single-Socket-Architektur mit Front-I/O

https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-212he-fnr Arm-AGI-CPU mit einem Sockel, bis zu 136 Kerne

Bis zu 3 TB an DDR5-8800 MT/s RDIMMs

Bis zu 2 GPUs 1U 4N in einem OCP-ORW-Rack - Enorme Rechendichte ORW - 48U-Rack

336 Arm-AGI-CPUs pro Rack

168 Server pro Rack mit 45.696 Kernen pro Rack Supermicro ist mit seinem umfassenden Portfolio an KI-Infrastrukturlösungen weiterhin branchenführend und ermöglicht es Unternehmen weltweit, skalierbare, effiziente und umweltfreundliche KI-Rechenzentren zu betreiben. Die neuesten Rack-Scale-Lösungen werden am Supermicro-Stand im Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, 4. Etage, N0602, zu sehen sein und den Besuchern einen direkten Einblick in deren Design und Leistungsfähigkeit bieten. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991186/Super_Micro_Computer_New_Rack_Scale_AI_Solutions.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg



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