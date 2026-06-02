© Foto: Chris Carlson/AP +++ dpa-BildfunTesla meldet starke China-Zahlen und Erholungssignale in Europa - doch Exporte, schwache Vergleichswerte und Margenfragen trüben das Bild.Teslas Absatz von in China hergestellten Elektrofahrzeugen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39,4 Prozent und setzte damit das sechsmonatige Wachstum in Folge fort, da sich das Unternehmen angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Konkurrenten behaupten konnte. Die Auslieferungen der Fahrzeuge vom Typ Model 3 und Model Y aus dem Werk in Shanghai, einschließlich der nach Europa und in andere Märkte exportierten Einheiten, erreichten 85.982 Einheiten, ein Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber April, wie Daten des chinesischen Pkw-Verbandes am …Den vollständigen Artikel lesen
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