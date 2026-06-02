Die Aktie von Samsung Electronics setzt ihren Höhenflug fort. Am Dienstag kletterte der Kurs an der Heimatbörse in Seoul um gut +3%, nachdem es bereits tags zuvor um mehr als +10% hinaufgegangen war. Was sind die Gründe für die Kursrallye und sollten Anleger dieser jetzt noch hinterherjagen? Nvidia sorgt für neue Fantasie Auslöser der jüngsten Rallye war die Bestätigung von Nvidia-Chef Jensen Huang, dass Samsung zu den Lieferanten der neuen HBM4-Speicherchips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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