Im Übernahmekampf mit der Commerzbank hat die italienische Großbank Unicredit ihren Commerzbank-Anteil inklusive bereits angedienter Aktien auf 34,35 Prozent erhöht. Der Druck auf die Commerzbank steigt weiter. Die italienische Großbank Unicredit hat heute einen neuen Zwischenstand zu ihrer Commerzbank-Übernahmeofferte mitgeteilt, die seit dem 5. Mai läuft. Zum Stichtag der Mitteilung 2. Juni wurden Unicredit demnach Commerzbank-Aktien, die 7,6 Prozent des Grundkapitals entsprechen, im Rahmen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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