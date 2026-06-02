Der zentrale Auslöser war die neue Erstattungsvereinbarung mit CVS Caremark. Der Pharmacy-Benefit-Manager nimmt die GLP-1-Pille Foundayo ab 1. Juni und die Abnehm-Injektion Zepbound ab 1. Oktober in wichtige Formulare auf. CVS Caremark erreicht rund 90 Mio. Patienten. Damit öffnet sich für Lilly ein deutlich größerer adressierbarer Markt, nachdem Zepbound zuvor zugunsten von Novo Nordisks Wegovy ausgeschlossen worden war. Die Aktie stieg auf ein neues Rekordhoch. Die Börse preist damit höhere Verschreibungen, bessere Versicherungsabdeckung und mögliche Marktanteilsgewinne gegen Novo Nordisk ein. Operativ passt die Nachricht zu den starken Q1-Zahlen, die vor allem von Mounjaro und Zepbound getragen wurden. Fazit: Der CVS-Deal macht Lillys GLP-1-Wachstumsstory breiter und glaubwürdiger. Mit einem KGV von 33,6 steigt allerdings auch die Fallhöhe.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 23.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Warnsignale an den Märkten
Britische Gilts attraktiv wie seit Langem nicht
Zukünftiger Datacenter-Profiteur aus Deutschland
Über 1.300 % mit ARGAN Inc.: Was tun?
Das Nadelöhr des KI-Zeitalters - drei Titel unter der Lupe
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