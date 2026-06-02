Der US-amerikanische Pharma-Riese Eli Lilly bleibt auf Shopping-Tour. Neben zwei Lizenzdeals in Asien konnte das Unternehmen auch eine erweiterte Partnerschaft mit der schwedischen Camurus einfädeln. Für die Skandinavier ist die Erweiterung der Kollaboration vor allem aus finanzieller Sicht von enormer Bedeutung.Eli Lilly hat die im Juni 2025 festgelegte Option ausgeübt, eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für Amylin-Rezeptoragonisten (Amylin) mit Camurus aufzunehmen. Durch die Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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