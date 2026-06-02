New York - Die US-Börsen sind am Dienstag verhalten in den Handel gestartet. Nur dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang in der Anfangsphase erneut eine Bestmarke. In der Gesamttendenz liessen es die Anleger mit der KI-Rally etwas langsamer angehen, auch wenn sie bei manchen IT- und Chipwerten wie HP Enterprise weiter ging. Die Gespräche über eine Friedenslösung im Iran-Krieg bleiben eine Hängepartie. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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