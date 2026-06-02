Zur Vermarktung der Kapazitäten eines 300 MW Batteriespeichers haben Next Kraftwerke und Eco Stor ein neues Vermarktungsmodell geschlossen. Bei der flexiblen "Tolling"-Vereinbarung sind 80 Prozent fix und 20 Prozent abhängig vom Marktpreis. Next Kraftwerke und Eco Stor haben ein fünfjähriges Flexibility Tolling-Agreement zur Vermarktung des Batteriespeicherprojekts Förderstedt geschlossen. Die Vereinbarung bildet die wirtschaftliche Grundlage für den langfristigen Betrieb des Projekts und unterstreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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