Deutliche Verluste in der Rüstungsbranche haben zu Wochenbeginn auch die Aktie von Rheinmetall belastet. Der Blue Chip verliert auch am Dienstag erneut leicht an Boden und kann sich nach wie vor nicht nachhaltig von den Tiefs lösen. Konzernchef Armin Papperger setzt nun aber ein klares Zeichen.Das Wichtigste kurz und knapp• CEO Armin Papperger kauft im großen Stil Aktien zu.• Rumänien bestellt im Milliarden-Wert bei Rheinmetall.• Die Aktie kann sich im schwachen Branchenumfeld nicht von den jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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