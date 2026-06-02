New York - Die US-Börsen sind am Dienstag durchwachsen in den Handel gestartet. Nur dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang in der Anfangsphase erneut eine Bestmarke. In der Gesamttendenz liessen es die Anleger langsamer angehen, auch wenn die KI-Rally bei manchen IT- und Chipwerten weiter ging. Die Gespräche über eine Friedenslösung im Iran-Krieg bleiben eine Hängepartie. Der Dow stieg im frühen Handel erstmals über die Marke von 51.200 Punkten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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