Nach einer Rallye von mehr als +160% seit Ende März hat die Rocket Lab-Aktie zuletzt spürbar nachgegeben. Seit dem Rekordhoch von Mitte letzter Woche bei 151 US$ korrigierte der Kurs in der Spitze um fast -20%. Was steckt hinter dem Kursrückgang und sollten Anleger den Dip zum Kauf nutzen? Externe Faktoren sorgen für Abgabedruck Auslöser des Kursrutsches waren vor allem externe Belastungsfaktoren. Die Explosion einer New-Glenn-Rakete von Blue Origin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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