DJ Unicredit überschreitet Schwelle von 30 Prozent bei Commerzbank

DOW JONES--Unicredit kommt mit dem Ausbau ihrer Beteiligung an der Commerzbank voran. Wie die italienische Bank mitteilte, wurden ihr im Rahmen des laufenden Übernahmeangebots 7,6 Prozent der Aktien angedient. Inklusive der bislang direkt gehaltenen 26,77 Prozent kommt die Unicredit damit auf 34,37 Prozent. Zusätzlich besitzt die Bank Kaufoptionen über weitere 3,2 Prozent.

Unicredit hat das Angebot am 5. Mai lanciert. Dieses sieht vor, dass Commerzbank-Aktionäre pro angedientem Anteilsschein 0,485 Unicredit-Aktien bekommen sollen. Der Gegenwert lag seinerzeit aber deutlich unter dem Commerzbank-Aktienkurs. Das Angebot läuft noch bis zum 16. Juni.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 11:09 ET (15:09 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.