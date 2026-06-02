Während die Aktienmärkte die neuerlichen Nahost-Sorgen zu Wochenbeginn schon wieder abschütteln konnten, geht es am Kryptomarkt unentwegt weiter nach unten. Der Bitcoin verliert am Dienstag auf 24-Stunden-Sicht rund fünf Prozent. Die Papiere der Treasury-Firma Strategy - die nicht ganz unschuldig an den aktuellen Turbulenzen ist - verlieren sogar fast zehn Prozent.Die Lage am Kryptomarkt trübt sich am Dienstag weiter ein. Als größter Verlierer unter den zehn wertvollsten Digitalwährungen nach Marktkapitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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