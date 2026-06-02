Kunden können in Claude Aktien recherchieren, deren Wertentwicklung analysieren und Handelsaufträge generieren. Jeder Handel wird vom Kunden bestätigt.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein globaler Broker für automatisierten Handel, gab heute die Einführung des agentischen Handels durch die direkte Integration mit Claude, einer der weltweit führenden KI-Plattformen, bekannt. Die Integration ist über den zertifizierten Connector-Marktplatz der KI-Plattform verfügbar und ermöglicht es Kunden, ihre Konten zu verwalten und auf mehr als 170 globale Märkte zuzugreifen.

"Interactive Brokers nutzt seit über vier Jahrzehnten Technologie, um Anlegern dabei zu helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und effizienter mit den Märkten zu interagieren", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Anleger nutzen zunehmend künstliche Intelligenz, um Märkte zu recherchieren, Informationen zu analysieren und Ideen zu entwickeln." Wir sind der Ansicht, dass der nächste logische Schritt darin besteht, Kunden die Möglichkeit zu geben, KI-Tools sicher direkt mit ihren Brokerkonten zu verknüpfen ganz gleich, ob sie eine einfache dialogorientierte Benutzeroberfläche, eine detailliertere Portfolioanalyse oder die Möglichkeit zur Entwicklung und Umsetzung ausgefeilter Handelsstrategien wünschen."

Kunden können ihr bestehendes IBKR-Konto über den Claude-zertifizierten Connector-Marktplatz in nur wenigen Minuten mit ihren IBKR-Anmeldedaten verknüpfen. Die Einrichtung ist ganz einfach: Es fallen keine zusätzlichen Kosten an und Sie brauchen kein separates Brokerkonto zu eröffnen oder aufzuladen. Die Integration nutzt dieselben APIs, auf denen viele aktive IBKR-Nutzer ihre eigenen Handelsprozesse aufgebaut haben. Alle API-Funktionen stehen nun KI-Chatbots und Kundenbetreuern zur Verfügung, darunter Positionen, offene Orders, Handelsverlauf, Margeninformationen und Marktdaten. IBKR hat sich für eine Integration auf Unternehmensebene entschieden, bei der keine API-Schlüssel oder Passwörter an den KI-Anbieter weitergegeben und keine Anmeldedaten auf dem Computer des Kunden gespeichert werden ein Ansatz, der mehr Sicherheit bietet als herkömmliche Konfigurationen.

Kunden können der KI Fragen zu ihrem Portfolio und zu den Märkten in natürlicher Sprache stellen und erhalten Analysen, die auf ihren eigenen Kontendaten basieren. Außerdem können sie auf Grundlage dieser Analysen Handelsanweisungen generieren. Entsprechend dem "Human-in-the-Middle"-Konzept werden die Anweisungen auf allen IBKR-Plattformen auf der Seite für Aufträge und Trades auf einer speziellen Registerkarte für KI-Anweisungen angezeigt, wo der Kunde die Anweisungen einsehen und deren Übermittlung als Aufträge an den Markt genehmigen kann.

Am Anfang generiert die Integration Handelsaufträge für Aktien und ETFs und unterstützt Markt- und Limit-Orders; weitere Anlageklassen sollen innerhalb einer Woche folgen. Die Claude-Integration ist schon jetzt verfügbar. Die Integrationen von ChatGPT, Gemini und Grok durchlaufen derzeit den Zertifizierungsprozess bei den jeweiligen Plattformen und werden voraussichtlich in Kürze für IBKR-Kunden verfügbar sein.

Was Kunden fragen können

Beispiele für die Art von Fragen, die am Anfang von der Integration bearbeitet werden:

Wie viel Prozent meines Portfolios entfallen auf Technologieaktien?

Welche meiner Positionen weist den höchsten nicht realisierten Gewinn auf, und welche den höchsten nicht realisierten Verlust?

Der Anteil von Technologieaktien in meinem Portfolio beträgt 18 %. Was wäre erforderlich, um ihn auf eine Zielgewichtung von 10 zu senken, und wie hoch wäre der dafür erforderliche Geldbetrag?

Ich bin im Gesundheitssektor zu schwach investiert. Was wäre nötig, um den Anteil dieses Sektors in meinem Portfolio auf 15 zu erhöhen?

Das vollständige Angebot an KI-Tools von IBKR

Die Claude-Integration ergänzt die bestehenden KI-gestützten Tools von IBKR, die direkt auf den Plattformen von IBKR verfügbar sind:

KI-Screener: Beschreiben Sie in natürlicher Sprache, wonach Sie suchen zum Beispiel "Small-Cap-Technologieaktien mit starkem Cashflow" und Sie erhalten eine nach Relevanz sortierte Liste mit Treffern aus über 70.000 Aktien weltweit.

Beschreiben Sie in natürlicher Sprache, wonach Sie suchen zum Beispiel "Small-Cap-Technologieaktien mit starkem Cashflow" und Sie erhalten eine nach Relevanz sortierte Liste mit Treffern aus über 70.000 Aktien weltweit. Anlagethemen: Suchen Sie nach einem Thema wie "saubere Energie" oder "Cloud Computing" und sehen Sie sich die damit verbundenen Unternehmen, Branchen und Trends an.

Suchen Sie nach einem Thema wie "saubere Energie" oder "Cloud Computing" und sehen Sie sich die damit verbundenen Unternehmen, Branchen und Trends an. Verbindungen: Geben Sie eine beliebige Aktie ein und entdecken Sie die dazugehörigen Unternehmen, Sektor-ETFs, Derivate, thematische Daten und Terminkontrakte alles auf einen Blick.

Geben Sie eine beliebige Aktie ein und entdecken Sie die dazugehörigen Unternehmen, Sektor-ETFs, Derivate, thematische Daten und Terminkontrakte alles auf einen Blick. Fragen an IBKR: Stellen Sie Fragen zu Ihrem Portfolio in natürlicher Sprache zum Beispiel: "Wie stark bin ich im Technologiesektor engagiert?" und Sie erhalten Antworten, die auf Ihren eigenen Kontendaten basieren.

Stellen Sie Fragen zu Ihrem Portfolio in natürlicher Sprache zum Beispiel: "Wie stark bin ich im Technologiesektor engagiert?" und Sie erhalten Antworten, die auf Ihren eigenen Kontendaten basieren. KI-Zusammenfassungen von Nachrichten: Sie erhalten prägnante Zusammenfassungen von Marktnachrichten, die auf die Aktien und Sektoren in Ihrem Portfolio und auf Ihren Beobachtungslisten zugeschnitten sind, sodass Sie die für Ihre Anlagen relevantesten Nachrichten stets leicht finden können und wichtige Artikel automatisch hervorgehoben werden.

Für weitere Informationen zur KI-Integration von IBKR besuchen Sie in

den USA und den von IB LLC betreuten Ländern: AI Integration

- Kanada: AI Integration

- Großbritannien: AI Integration

- Europa: AI Integration

- Hongkong: AI Integration

- Singapur: AI Integration

- Australien: AI Integration

Um Feedback zu den Plattformen, Tools und Dienstleistungen von IBKR zu geben, nutzen Sie bitte: feedback@ibkr.com

Die bestinformierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist im S&P 500 gelistet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Kunden weltweit rund um die Uhr die automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen sowie Prognosemärkte auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vier Jahrzehnte langen Spezialisierung auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig hoch entwickelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden günstige Ausführungspreise sowie Instrumente für den Handel, das Risiko- und Portfoliomanagement, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte anzubieten und zwar zu geringen oder gar keinen Kosten damit sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Interactive Brokers hat sich stets als einer der führenden Broker einen Namen gemacht und zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen weiteren erhalten.

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