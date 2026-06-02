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Dell Aktie im KI-Boom: Der unterschätzte NVIDIA-Partner?

Dell Technologies steht plötzlich wieder im Rampenlicht der Anleger. Was einst als klassischer PC-Hersteller begann, hat sich längst zu einem breit aufgestellten Anbieter für Server, Speicherlösungen, Rechenzentren und moderne IT-Infrastruktur entwickelt. Besonders spannend wird die Aktie nun durch den KI-Boom: Denn während viele Investoren vor allem auf Chipwerte wie NVIDIA schauen, profitieren auch Unternehmen wie Dell massiv vom Ausbau leistungsfähiger KI-Rechenzentren.

Gemeinsam mit Partnern wie NVIDIA liefert Dell komplette Infrastrukturpakete für Unternehmen, die Künstliche Intelligenz produktiv einsetzen wollen - von Hochleistungsservern über Speicherlösungen bis hin zu Netzwerktechnik. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, wie stark dieses Geschäft bereits wächst und warum die Aktie zuletzt deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Doch wie viel Potenzial steckt nach dem starken Lauf noch in der Dell Aktie - und ist Dell tatsächlich der unterschätzte NVIDIA-Partner im KI-Boom? Genau das klären wir in der heutigen Analyse.

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