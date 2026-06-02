Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen von Nervosität geprägten Handel kaum verändert abgeschlossen. Das Leitbarometer SMI startete nach den deutlichen Einbussen des Vortages fester in den Tag, brach dann aber den Erholungsversuch ab. Das Geschäft blieb von den anhaltenden Unsicherheiten im Nahen Osten geprägt, während die aufflammende KI-Euphorie vor allem den Tech-Werten Auftrieb verlieh. «In Phasen ohne neue geopolitische Entwicklungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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