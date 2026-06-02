Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben trotz der unklaren Entwicklung im Iran-Konflikt am Dienstag zugelegt. Die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hinderten die Anleger in der Breite nicht am Aktienkauf. Im Schlepptau der anhaltenden Rekordrally an den US-Börsen setzten sie hierzulande auch auf die in den USA so begehrten Technologiewerte, die im EuroStoxx ganz vorne lagen. Der Eurozonen-Leitindex ging 1,21 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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