Berlin - Die Belegschaft des Bundeswirtschaftsministeriums übt offenbar deutliche Kritik an Ministerin Katherina Reiche (CDU). In einer Personalversammlung hätten mehrere Beamte die Ministerin scharf angegriffen, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf mehrere Teilnehmer.



Personalratschefin Viktoria Ludwig soll demnach gesagt haben, die Entwicklung belaste die Kollegen. Zunehmend führe das zu gesundheitlicher Betroffenheit. Die internen Turbulenzen wögen schwer.



Die Kritik an Reiche bezieht sich unter anderem darauf, dass besonders viele externe Personen im Ministerium eingestellt würden. Außerdem fühlten sich die Beamten in den Fachabteilungen von der Ministerin teilweise abgekoppelt. Eine Ministerielle aus der Abteilung Wirtschaftspolitik sagte laut "Handelsblatt" in der Versammlung, sie fühle sich nicht ernst genommen.



Reiche soll auf die Kritik zum Teil verständnisvoll reagiert haben, heißt es in dem Bericht. Sie verteidige dieses Haus bei jeder sich bietenden Gelegenheit, soll sie in der Versammlung gesagt haben. Das Ministerium sei geprägt von hoher Professionalität. Dafür bedankte sie sich. Reiche warb laut "Handelsblatt" aber auch um Verständnis für ihr Vorgehen. Zur hohen Arbeitslast erklärte sie demnach, dies sei Folge der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Man könne sich dem auch nicht entziehen, soll sie gesagt haben.





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