Berlin - CSU-Chef Markus Söder und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sollen in der kommenden Woche bei einer Veranstaltung des "Seeheimer Kreises" der SPD-Fraktion auftreten. Seeheimer-Sprecher Esra Limbacher sagte dem "Spiegel", er freue sich, dass neben Söder auch Linnemann bei der Spargelfahrt zu Gast sein werde. Über die Teilnahme des bayerischen Ministerpräsidenten hatte bereits die "Rheinische Post" berichtet.



Es brauche in der Koalition jetzt einen Schulterschluss, um die notwendigen Reformen auf den Weg zu bringen, sagte Limbacher. Es müsse Schluss sein mit Streit und Beleidigtsein.



Söder und Linnemann sollen eine Rede halten, außerdem tritt SPD-Chef Lars Klingbeil auf. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir in der Koalition gemeinsame Zeichen setzen", sagte Linnemann dem "Spiegel". "Ich fahre gerne mit bei der Spargelfahrt und freue mich auf den Termin. Hoffentlich spielt das Wetter mit."



Nach Angaben des "Seeheimer Kreises" sind mehr als 50 von 120 SPD-Bundestagsabgeordneten Mitglied der konservativen Strömung. Bei der Spargelfahrt, die es seit 1961 gibt, werden am kommenden Dienstagabend knapp 500 Gäste erwartet. Die Seeheimer haben auch Friedrich Merz (CDU) eingeladen, der Kanzler sagte allerdings aus Termingründen ab.





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