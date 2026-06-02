Um den Ausbau der KI-Infrastruktur zu finanzieren, will Google-Mutterkonzern Alphabet bis zu 80 Milliarden US-Dollar einsammeln -Â eine der größten Kapitalerhöhungen bisher. Das damit gesendete Signal macht Anleger:innen nervös. 2026 will Google bis zu 185 Milliarden Dollar in den weiteren Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren. Für 2027 sind noch höhere Ausgaben geplant. Geld, das der Konzern offenbar nicht einfach so aufbringen kann oder will. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n