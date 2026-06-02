BÖRSE HEUTE: DAX im Plus, Infineon explodiert und KI-Aktien treiben die Märkte (02.06.2026)

Die Börse Heute präsentiert sich freundlich, obwohl Anleger weiterhin mit widersprüchlichen Signalen aus dem Nahen Osten und neuen Inflationsdaten konfrontiert werden. Während die Wall Street zunächst schwächer startete, konnten die US-Indizes im Handelsverlauf zulegen. Besonders der Technologiesektor steht erneut im Fokus. Gleichzeitig sorgen starke Konjunkturdaten aus den USA und die anhaltende KI-Euphorie für Unterstützung an den Aktienmärkten. Die Börse Aktuell wird dabei von geopolitischen Entwicklungen, Inflationstrends und spektakulären Unternehmensmeldungen geprägt.

Infineon Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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