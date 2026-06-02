Phisons Pascari aiDAPTIV beseitigt lokale Speicherengpässe auf Client-PCs und ermöglicht so den Einsatz größerer MoE-KI-Modelle sowie agentenbasierter KI-Anwendungen

COMPUTEX Phison Electronics (8299TT), ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, gab heute eine Zusammenarbeit mit Intel bekannt, um AI-PCs die lokale Ausführung größerer und leistungsfähigerer KI-Anwendungen zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Intel Core Ultra Series 3-Prozessoren mit Phison's Pascari aiDAPTIV kombiniert, einer Speichererweiterungslösung, die den Einsatz von MoE-KI-Modellen (Mixture-of-Experts) in Systemen mit begrenzten Speicherkapazitäten ermöglicht und zudem längere KI-Sitzungen sowie agentische KI-Workflows unterstützt.

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Phison and Intel collaborate to bring larger local AI workloads to Intel AI PC Platforms

Heutzutage gehen KI-PCs über einfache Assistenzanwendungen hinaus und bieten immer ausgefeiltere lokale KI-Anwendungsfälle. Diese Lösungen unterstützen Endnutzer und Unternehmen nun bei der Dokumentenanalyse, der Ausführung mehrstufiger Arbeitsabläufe und dem Schutz privater Daten, während gleichzeitig die Abhängigkeit von rein cloudbasierten KI-Diensten verringert wird. Da diese Workloads größere KI-Modelle, einen persistenten Sitzungsstatus und eine hohe Speicheranforderung erfordern können, suchen viele Anwender nach der nächsten Generation von Client-Systemen mit der erforderlichen Speicherkapazität, um diese zu unterstützen.

aiDAPTIV begegnet dieser Herausforderung, indem es den effektiven KI-Arbeitsspeicher mithilfe des Pascari aiDAPTIV Cache Memory auf den System-DRAM und hochleistungsfähigen NAND-Flash mit extremer Lebensdauer ausweitet. Durch die Reduzierung des für bestimmte lokale KI-Workloads erforderlichen DRAM-Speichers und die Unterstützung von Laufzeitfunktionen wie der Wiederverwendung des KV-Caches ermöglicht aiDAPTIV die lokale Ausführung größerer KI-Workloads auf Intel-KI-PC-Plattformen. In Tests von Phison ermöglichte aiDAPTIV die Ausführung eines Modells mit 26 Milliarden Parametern auf einem System mit 16 GB DRAM, während in derselben Testumgebung ohne aiDAPTIV 32 GB DRAM erforderlich waren.1

Die Zusammenarbeit konzentriert sich darauf, die Technologie von Phison auf Intel-KI-PC-Plattformen mit Intel Core Ultra-Prozessoren zu ermöglichen, einschließlich der Unterstützung für das OpenVINO-Toolkit. Phison und Intel arbeiten gemeinsam daran, Evaluierungen durch unabhängige Softwareanbieter (ISV), technische Vorführungen und optimierte Workloads für öffentliche Leistungsangaben zu unterstützen.

"KI-PCs entwickeln sich zu Plattformen für anspruchsvollere lokale KI-Anwendungen, darunter agentenbasierte Anwendungen und größere MoE-Modelle, die immer höhere Anforderungen an Speicherkapazität und Reaktionsgeschwindigkeit stellen", sagte KS Pua, CEO und Gründer von Phison Electronics. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Intel trägt aiDAPTIV dazu bei, den für KI-Workloads auf Intel-KI-PC-Plattformen verfügbaren Speicher zu erweitern, sodass OEMs, Entwickler und Endnutzer leistungsfähigere KI-Anwendungen lokal ausführen können, ohne dabei Abstriche bei Datenschutz und Infrastruktureffizienz machen zu müssen."

Auf der Computex wird Phison aiDAPTIV-basierte Demos auf Intel-KI-PC-Plattformen präsentieren. Phison und Intel werden eine lokale Chat-Benutzeroberfläche demonstrieren, auf der ein MoE-KI-Modell ausgeführt wird, das normalerweise den verfügbaren Systemspeicher übersteigen würde. Damit zeigen sie, wie aiDAPTIV den effektiven KI-Arbeitsspeicher mithilfe des Pascari aiDAPTIV Cache Memory erweitert. Phison wird zudem eine hybride LLM-Routing-Anwendung vorstellen, die auf OpenClaw, einem Open-Source-Framework für KI-Agenten, basiert. Dabei wird verdeutlicht, wie größere MoE-KI-Modelle mit aiDAPTIV lokal ausgeführt werden können, während die Abhängigkeit von Cloud-Token reduziert wird wobei Cloud-Routing bei Bedarf für komplexere Anfragen zur Verfügung steht.

Am Stand von Phison werden zudem Vorführungen von Partnern aus dem KI-Software-Ökosystem zu sehen sein darunter Ollama, LLMWare, TurinTech, Intel AI Superbuilder und Intel AI Playground -, die aiDAPTIV in Aktion in realen lokalen KI-Anwendungen zeigen. Im Rahmen der Präsentation des Ökosystems werden auch Kooperationen im Bereich der Hardware-Plattformen mit ASUS, MSI und Acer vorgestellt.

"Der Arbeitsspeicher ist ein limitierender Faktor bei der Ausführung vieler der leistungsfähigsten Modelle auf Client-Hardware", sagte Michael Chiang, Mitbegründer von Ollama. "Der aiDAPTIV-Ansatz von Phison auf Intel-KI-PC-Plattformen könnte es Nutzern ermöglichen, lokal weitaus umfangreichere Modelle auszuführen, als es ihre Hardware normalerweise zulässt."

"Enterprise GenAI entwickelt sich in Richtung praktischer lokaler Arbeitsabläufe, darunter RAG, Agenten und domänenspezifische Modelle", sagte Darren Oberst, Mitbegründer und CTO bei LLMWare. "Der aiDAPTIV-Ansatz von Phison ist vielversprechend, da er dazu beitragen kann, dass Intel-KI-PC-Client-Systeme größere Modelle und leistungsfähigere lokale KI-Anwendungen unterstützen und gleichzeitig die Daten näher am Nutzer bleiben."

"Die Zusammenarbeit mit Intel und Phison ermöglicht es uns, KI-gestützte Code-Optimierung in praktische Workflows auf den Endgeräten zu integrieren, wo Leistung, Datenschutz und Kostendisziplin von entscheidender Bedeutung sind", sagte Kee-Meng Tan, Chief Operating Officer bei TurinTech AI. "Durch die Kombination von Artemis mit Intel-KI-PCs und Phisons alternativem Speicheransatz können wir umfangreichere und leistungsfähigere lokale KI-Workloads unterstützen, ohne dass dafür immer mehr Systemspeicher benötigt wird."

"Immer mehr Nutzer und Unternehmen möchten KI lokal einsetzen schneller, datenschutzkonformer und ohne die Kosten, die durch die Übertragung aller Daten in die Cloud entstehen", sagte Jim Johnson, Senior Vice President und General Manager des Bereichs Client Computing bei Intel. "Dank unserer Zusammenarbeit mit Phison können Intel-KI-PC-Plattformen umfangreichere lokale KI-Workloads mit einfacheren Speicherkonfigurationen bewältigen, sodass Kunden ihre eigenen Daten zu nützlichen Anwendungen und echtem geschäftlichem Mehrwert verarbeiten können und das zu geringeren Gesamtkosten."

Besuchen Sie Phison auf der Computex am Stand M0411a, 4. Etage, Nangang-Halle 1, um aiDAPTIV in Aktion zu erleben. Um einen Termin oder eine Vorführung zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an sales@phison.com.

Über Phison Electronics

Phison Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, dessen Produkte in mehr als jeder fünften weltweit ausgelieferten SSD zum Einsatz kommen. Phison hat sich zu einem milliardenschweren Unternehmen mit mehr als 4.500 Mitarbeitern von denen 70 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind und mehr als 2.000 Patenten entwickelt. Zu den Innovationen des Unternehmens zählen aiDAPTIV, eine preisgekrönte KI-Lösung für kostengünstiges LLM-Training und Inferenz vor Ort, sowie Pascari, ein Portfolio an extrem leistungsstarken Enterprise-SSDs, die speziell für datenintensive Workloads in KI-, Cloud- und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden.

Phison, das Phison-Design und das Phison-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Phison Electronics oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Produktangaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Produkte können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

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1 Basierend auf internen Validierungstests von Phison unter Verwendung des Gemma 4 26B A4B mit aiDAPTIV-Middleware. Die Ergebnisse wurden anhand der Protokollierung der aiDAPTIV-Middleware erfasst. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Softwareumgebung, Modellarchitektur und Quantisierung variieren.

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[PHISON im Überblick]

Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich des Designs von NAND-Controller-ICs und der Modulintegration.

Weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter, davon sind über 70 Ingenieure

Weltweit fast 2.000 Patente im Bereich Speichertechnologie.

Anstreben eines langfristigen Umsatzes von mehr als 100 Milliarden NT$ durch die "5+5"-Wachstumsstrategie

Der weltweite Marktanteil bei SSD-Controllern liegt bei über 20

Der weltweite Marktanteil von Steuerungen in Automobilqualität liegt bei über 40

Phison unterhält langfristige strategische Partnerschaften mit führenden NAND-Herstellern, darunter KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK hynix und YMTC.

Mehr als 80 des Umsatzes von Phison stammen aus den Märkten für "hochwertige" NAND-Speicheranwendungen, darunter Server, Automobilsysteme, eingebettete Systeme, industrielle Anwendungen, Spielekonsolen und generative KI. Dadurch ist Phison in der Lage, trotz der Schwankungen im NAND-Branchenzyklus relativ stabile Umsätze und eine konstante Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Das umfassende Verständnis und die Integration von Phison im gesamten NAND-Ökosystem einschließlich starker bilateraler Partnerschaften mit vorgelagerten NAND-Herstellern und einer engen Zusammenarbeit mit nachgelagerten Kunden im Bereich der NAND-Speicheranwendungen stellen den unersetzlichen Mehrwert dar, den Phison seinen weltweiten Kunden und Partnern bietet, und dienen als entscheidender Wettbewerbsvorteil, der es Phison ermöglicht, innerhalb der NAND-Branche widerstandsfähig und einflussreich zu bleiben.

[Zukunftsgerichtete Aussagen]

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