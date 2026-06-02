Die Renk-Aktie steht nach dem jüngsten Rücksetzer erneut an einer interessanten charttechnischen Wegmarke. Nach dem dynamischen Konter aus dem Bereich um 42,50 € gelang zunächst der Anstieg bis in Richtung des fallenden Abwärtstrends. Doch mit dem Tagesverlust von -4,49% stellt sich nun die Frage, ob der nächste Rücklauf eine neue Einstiegschance eröffnet. Das Ende der Talfahrt könnte beginnen Der jüngste Rückgang trifft die Renk-Aktie nach einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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