Bern - Das Nein-Lager gegen die 10-Millionen-Schweiz-Initiative der SVP wächst weiter, wie die neueste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov vom Dienstag zeigt. Ebenfalls gewachsen ist vor der Abstimmung am 14. Juni auch das Nein-Lager gegen eine Änderung des Zivildienstgesetzes. Eine Mehrheit von 55 Prozent würde bei der von der SVP geforderten Deckelung der Bevölkerung in der Schweiz bei 10 Millionen aktuell mit Nein stimmen (+9 Prozentpunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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