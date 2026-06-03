EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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Bitmine hält 4,49 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen
Bitmine hat in nur 11 Monaten bereits 90 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" zurückgelegt
Ethereum profitiert weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem wachsenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains seitens autonomer KI-Systeme
Bitmine verfügt über 4.718.677 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.003 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,5 Milliarden US-Dollar entspricht
MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt
Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 93 Millionen US-Dollar; Eightco ist derzeit eine der wenigen börsennotierten Aktien weltweit, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglicht
Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barbestände und "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar, darunter 5,42 Millionen ETH-Token, Barbestände in Höhe von 446 Millionen US-Dollar und sonstige Kryptowährungsbestände
Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-NAV pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze
Bitmine ist die 225. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 628 Millionen US-Dollar pro Tag (4-Tage-Durchschnitt)
Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
NORWALK, Conn., 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin und Ethereum spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln und "Moonshots" von Bitmine auf 11,6 Milliarden US-Dollar beläuft.
Zum 31. Mai 2026 um 14:00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.416.901 ETH zu einem Kurs von 2.003 US-Dollar pro ETH, 203 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 93 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings ("Moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von insgesamt 446 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,49 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.
Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Chairmans (Link hier) für Mai 2026.
"In der vergangenen Woche haben wir 26.497 ETH erworben. Unserer Ansicht nach spiegeln die ETH-Preise die sich verbessernden Fundamentaldaten von Ethereum nicht wider, doch ist dies angesichts der Tatsache, dass wir uns in der Anfangsphase des Krypto-Frühlings befinden, nicht überraschend. Es wird erwartet, dass Bitmine irgendwann im Jahr 2026 die '5-Prozent-Marke' erreichen wird", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.
Bitmine hat kürzlich MAVAN (das Made in American VAlidator Network) eingeführt, eine Staking-Plattform auf institutionellem Niveau. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Kasse von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestaked.
Zum 31. Mai 2026 beläuft sich die gesamte gestakete ETH von Bitmine auf 4.718.677 (9,5 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.003 US-Dollar pro ETH)." "Bitmine hat mehr ETH gestaked als jedes andere Unternehmen weltweit. Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte jährliche ETH-Staking-Prämie auf 296 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,73 %)", erklärte Lee.
"Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 258 Millionen US-Dollar geschätzt. Und diese 4,7 Millionen ETH machen über 87 % der 5,42 Millionen ETH aus, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,73 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.
Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit, direkt hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 843.738 BTC im Wert von 62 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.
Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 628 Millionen US-Dollar (4-Tage-Durchschnitt, Stand: 29. Mai 2026) und belegte damit unter 5.704 in den USA notierten Aktien Platz 225 - hinter Marathon Petroleum (Platz 224) und vor Blackstone (Platz 226) (statista.com und Fundstrat Research) .
Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das "Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.
Die Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message
Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/
Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/
Informationen zu Bitmine
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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