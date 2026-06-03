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Haier bringt den Kühlschrank Horizon in Vietnam auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Frische und Design von Haushaltsgeräten



03.06.2026 / 01:45 CET/CEST

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HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Um der Nachfrage der vietnamesischen Verbraucher nach vielseitigen Lösungen zur Frischhaltung für verschiedene Anwendungsbereiche gerecht zu werden, bringt Haier am 29. Mai seine Premium-Kühlschrankreihe Horizon Collection in Vietnam auf den Markt und macht damit den ersten Schritt auf dem südostasiatischen Markt. Die Horizon-Serie baut ihre weltweite Präsenz seit ihrer Markteinführung im Royal Observatory in Greenwich, Vereinigtes Königreich, über die flächendeckende Auslieferung in ganz Europa bis hin zur aktuellen Markteinführung in Vietnam rasch aus, um noch mehr Verbrauchern ein erstklassiges Erlebnis bei der Frischeerhaltung von Lebensmitteln zu bieten. Vier Szenarien zur Erfüllung der Anforderungen an tropische Frische Das heiße, feuchte Klima Südostasiens verlangt nach gekühlten Getränken und vielfältigen, absolut frischen Zutaten. Die Horizon-Serie von Haier verfügt über eine innovative Technologie zur Frischhaltung und bietet vier szenariobasierte Lösungen für den Alltag. Sie verfügt über die weltweit einzigartige HCS-Feuchtigkeitsregulierung und die magnetgesteuerte Frischetechnologie von Haier, wodurch Obst und Gemüse bis zu 7 Tage lang frisch bleiben und der ursprüngliche Geschmack von frischem Fleisch 10 Tage lang erhalten bleibt. Diese Magnettechnologie wurde auf der Internationalen Erfindermesse in Genf mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und ist VDE-zertifiziert, da sie dafür sorgt, dass über 95 % des Proteins im Fleisch erhalten bleiben. Darüber hinaus zeichnet sich die Serie durch das branchenweit erste, an der Tür montierte Eissystem aus, das vollständig vom Lebensmittelbereich getrennt ist, um Geruchsübertragungen zu verhindern und schnell sauberes Eis zu produzieren. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von bis zu 716 Litern, verstellbaren Einlegeböden und tiefen Türfächern bietet der Kühlschrank problemlos Platz für die Lebensmitteleinkäufe einer ganzen Woche für die ganze Familie - einschließlich aufrecht stehender 1,5-Liter-Flaschen. Ausgewählte Modelle sind mit der AI Vision-Technologie ausgestattet, die Art und Menge der Zutaten automatisch erkennt und erfasst, wodurch die Lebensmittelverwaltung einfach und bequem wird. Im Rahmen der Produkteinführung der Horizon-Serie hat Haier außerdem seine Haushaltsgeräte der Space Fit-Serie vorgestellt. Der Kühlschrank dieser Serie verfügt über die von Haier entwickelte KI-Technologie zur Frischeerhaltung im gesamten Innenraum, die Temperaturschwankungen auf unter 1 °C begrenzt. Selbst nach einem Monat im Gefrierschrank bleibt das Steak nach dem Auftauen zart, rot und saftig, ohne dass Nährstoffe verloren gehen. Vietnam, das strategische Sprungbrett für die regionale Expansion von Haier im Premiumsegment Vietnam ist der größte Markt für High-End-Kühlschränke in Südostasien und macht mehr als die Hälfte des regionalen Umsatzes aus. Im Januar 2026 verdoppelte sich der Absatz von Haier-Kühlschränken in Vietnam im Vergleich zum Vormonat und stieg im Jahresvergleich um mehr als 60 %, wodurch das Unternehmen seine Position als Marktführer in der Region weiter festigte. In den Verkaufsstellen können Kunden anhand von Vorführungen im direkten Vergleich die Konservierungstechnologie von Haier erleben. Die Space Fit-Serie erreichte in nur fünf Wochen die Verkaufszahlen, die die Konkurrenz in acht Monaten im Ladengeschäft erzielt hatte, und erzielte das Fünffache ihres Umsatzes, womit sie den Smart-Home-Trend in Vietnam anführte. Haier, das in Vietnam bereits sowohl beim Marktanteil als auch beim Wachstum führend ist, wird sein Produktangebot weiter ausbauen, um der steigenden Nachfrage nach der Frischeerhaltung von Lebensmitteln mit der neuen globalen Flaggschiff-Serie Horizon gerecht zu werden. Darüber hinaus hat Haier Smart Home die Marke Haier im Jahr 2025 offiziell in Vietnam eingeführt und eine strategische Partnerschaft mit dem führenden lokalen Elektrofachhändler DMX geschlossen. Seine AQUA-Waschmaschinen halten bereits den größten Marktanteil des Landes. Im April 2026 belegte Haier in Südostasien den ersten Platz beim Gesamtmarktanteil, wobei das Wachstum in Vietnam, Malaysia und anderen Märkten über 40 % lag. Nach Vietnam wird die Horizon-Serie in Indonesien und Thailand auf den Markt kommen und damit die Führungsposition von Haier im High-End-Segment in der gesamten Region weiter ausbauen. Die Einführung der Horizon-Serie markiert den Wandel des Kühlgerätesegments von Haier in Südostasien vom Marktführer in puncto Marktanteil hin zu einer Premiummarke. Auch in Zukunft wird Haier den Fokus auf die Nutzer legen, lokale Innovationen und Markenoptimierungen vorantreiben, um seine Marktführerschaft zu festigen. Durch kontinuierliche High-End-Innovationen und verbesserte szenariobasierte Erlebnisse will Haier seinen Partnern überlegene Frischeerhaltung, Küchenästhetik und nachhaltiges Wachstum bieten. Bitte besuchen Sie https://www.haier.com/global/ . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991780/Photo1.jpg

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