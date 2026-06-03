Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Entsteht hier die nächste Quantum-Story?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G
Tradegate
02.06.26 | 21:57
0,335 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NEL ASA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEL ASA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3340,33602.06.
0,3340,33502.06.
zukunftsbilanzen.de
03.06.2026 06:46 Uhr
118 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rebound-Fieber bei Nel Asa und TeamViewer: Zündet nun auch bei Desert Gold der Turbo?

An den internationalen Finanzmärkten herrscht aktuell in einigen Aktien die pure Euphorie. Die Wall Street zockt wieder wie kurz vor dem Crash von 2022, und eine weltweite Explosion der Software-Aktien um rund 10 %, teilweise auch um einiges mehr, hat die Technologiebörsen regelrecht beflügelt. Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten greifen Investoren wieder mutig und beherzt zu. Von diesem schnell wechselnden Stimmungswechsel profitieren vor allem Titel, die zuvor eine harte Durststrecke durchmachen mussten. Sowohl der Wasserstoffpionier Nel Asa als auch der deutsche Softwarespezialist TeamViewer haben sich mit spektakulären charttechnischen Befreiungsschlägen zurückgemeldet und untermauern die neue Zuversicht am Markt. Inmitten dieses dynamischen Umfelds, in dem auch Sachwerte als Absicherung gegen globale Krisen hoch im Kurs stehen, rückt ein kleinerer Rohstoffwert in den Fokus: Die Aktie von Desert Gold hat nach der jüngsten Platzierung an Fahrt aufgenommen und steuert auf operative Meilensteine zu, die das Papier endgültig deutlich nach oben bringen könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.