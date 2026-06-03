Rebound-Fieber bei Nel Asa und TeamViewer: Zündet nun auch bei Desert Gold der Turbo?

An den internationalen Finanzmärkten herrscht aktuell in einigen Aktien die pure Euphorie. Die Wall Street zockt wieder wie kurz vor dem Crash von 2022, und eine weltweite Explosion der Software-Aktien um rund 10 %, teilweise auch um einiges mehr, hat die Technologiebörsen regelrecht beflügelt. Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten greifen Investoren wieder mutig und beherzt zu. Von diesem schnell wechselnden Stimmungswechsel profitieren vor allem Titel, die zuvor eine harte Durststrecke durchmachen mussten. Sowohl der Wasserstoffpionier Nel Asa als auch der deutsche Softwarespezialist TeamViewer haben sich mit spektakulären charttechnischen Befreiungsschlägen zurückgemeldet und untermauern die neue Zuversicht am Markt. Inmitten dieses dynamischen Umfelds, in dem auch Sachwerte als Absicherung gegen globale Krisen hoch im Kurs stehen, rückt ein kleinerer Rohstoffwert in den Fokus: Die Aktie von Desert Gold hat nach der jüngsten Platzierung an Fahrt aufgenommen und steuert auf operative Meilensteine zu, die das Papier endgültig deutlich nach oben bringen könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 zukunftsbilanzen.de