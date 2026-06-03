© Foto: Dall-EAnalysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für den Speicherchip-Spezialisten Micron - Angebotsengpässe und geringe Konkurrenz stärken die Marktposition!Die Aktie des US-Speicherchipherstellers Micron hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und notiert erstmals in der Unternehmensgeschichte oberhalb der Marke von 1.000 US-Dollar. Kursziele steigen rasant Die Rekordjagd der Aktie wird von einer Welle positiver Analystenbewertungen begleitet. Mehrere Investmenthäuser haben ihre Kursziele in den vergangenen Tagen deutlich angehoben. Besonders auffällig fiel die Neubewertung von Raymond James aus. Analystin Melissa Fairbanks erhöhte ihr Kursziel auf 1.100 US-Dollar und verdoppelte damit …Den vollständigen Artikel lesen
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