© Foto: Boris Roessler/dpaEuropas Börsen haben ihre Verluste im Mittagshandel ausgebaut. Der Rheinmetall-Crash belastet den DAX und die gesamte Rüstungsbranche. Gold und Öl fallen weiter.Europas Börsen haben ihre Verluste am Mittwoch weiter ausgebaut, wobei sich vor allem der DAX schwach zeigte. Der deutsche Leitindex büßte zuletzt (12:15 Uhr) 1,0 Prozent ein auf 24.648 Punkte. Mit Abstand größter Verlierer war die Rheinmetall-Aktie, die in der Spitze 16,7 Prozent einbrach und zuletzt 13,5 Prozent verlor. Die Bundesregierung plant, das Programm für die F126-Fregatten zu beenden. Damit stünde der Bau des größten deutschen Kriegsschiffs seit dem Zweiten Weltkrieg vor dem Aus. Hensoldt und Renk büßen 6,0 …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US5951121038,DE0007030009,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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