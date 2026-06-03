Berlin - Nik Storonsky, Gründer und CEO von Revolut, ist als European Banker of the Year 2025 ausgezeichnet worden. Der von der dfv Euro Finance Group organisierte Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der europäischen Bankenbranche. Seit 1994 wird der Preisträger jährlich von der Gruppe der 20+1 bestimmt - einer Jury führender Finanzjournalisten aus ganz Europa, darunter The Financial Times, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab