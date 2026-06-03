Washington/Teheran - Die USA haben neue Angriffe gegen eine iranische Insel in der Nähe der Straße von Hormus durchgeführt. Das US-Zentralkommando teilte mit, dass diese Angriffe als Reaktion auf versuchte iranische Drohnen- und Raketenangriffe erfolgten.



Drei iranische Drohnen, die zivile Schiffe ins Visier genommen haben sollen, wurden demnach abgeschossen. Zudem soll der Iran ballistische Raketen auf US-Verbündete in der Region des Persischen Golfs gestartet haben, die jedoch alle ihre Ziele verfehlten. Drei Raketen, die auf Bahrain abgefeuert wurden, konnten den US-Angaben zufolge von Luftabwehrsystemen abgefangen werden, während zwei weitere Raketen vor Kuwait ihr Ziel nicht erreichten.



In Reaktion darauf führten die US-Streitkräfte "Selbstverteidigungsschläge" gegen eine Bodenstation auf der iranischen Insel Qeschm durch. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, ihre Angriffe seien eine Reaktion auf einen früheren US-Angriff gewesen, bei dem ein Öltanker, der sich auf dem Weg nach Iran befand, durch einen Raketenangriff auf den Maschinenraum lahmgelegt wurde. Die Revolutionsgarden behaupteten, das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain und ein Schiff des "amerikanischen zionistischen Feindes" angegriffen zu haben. Die US-Seite wies diese Behauptungen als "falsch" zurück.





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