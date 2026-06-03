© Foto: SOPA Images - Sipa USAPalo Alto Networks liefert bessere Zahlen als erwartet und hebt den Ausblick an. Doch der eigentliche Kurstreiber ist eine neue Angst: KI-Angriffe in Maschinengeschwindigkeit.Der Cybersecurity-Konzern übertraf im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street und wies dabei auf eine neue Dringlichkeit am Markt hin: Künstliche Intelligenz mache Cyberangriffe schneller, gefährlicher und schwerer zu stoppen. Letztlich könnten KI-Angriffe nur mit KI-Cybersecurity-System gestoppt oder verhindert werden. Der bereinigte Gewinn lag bei 85 US-Cent je Aktie; laut CNBC waren 80 US-Cent erwartet worden. Der Umsatz erreichte 3,00 Milliarden US-Dollar statt der prognostizierten 2,94 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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