Pfäffikon - Das Schweizer Startup Tipiog bringt Tapioka - ein brasilianisches Grundnahrungsmittel, das häufig anstelle von Brot, Wraps oder Crêpes gegessen wird - auf den Schweizer Markt. Tapioka ist in wenigen Minuten zubereitet und wird täglich von Millionen Brasilianern zum Frühstück, als Snack oder als leichte Mahlzeit genossen. Immer mehr Europäer verzichten auf Gluten oder suchen nach pflanzlichen Alternativen - nicht nur aus medizinischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab