University Park/Rochester - Laut Mihail Velikov von der Pennsylvania State University und Robert Novy-Marx von der University of Rochester können KI-basierte Tools wissenschaftliche Finanzpublikationen in Massen produzieren, die sich von «echten», also von Menschen verfassten Forschungsarbeiten, kaum unterscheiden. Ein ernstes FrühwarnsignalIn gerade einmal zwölf Stunden haben die Experten mit diesen Hilfsmitteln 380 veröffentlichungsreife finanzwissenschaftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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