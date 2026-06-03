Zürich - Anlässlich des diesjährigen «Bring Your Dog to Work Day» zeigt eine neue Studie von Mars, Incorporated: Haustierfreundliche Büros sind für Schweizerinnen und Schweizer längst kein «Nice-to-have» mehr, sondern zunehmend eine Erwartung. Sie beeinflussen die Arbeitgeberwahl ebenso wie die Attraktivität moderner Unternehmen. Tischtennis und Gratis-Snacks reichen nicht mehr - Arbeitnehmende wünschen sich Haustiere im BüroFür viele Arbeitnehmende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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